Facebook ve Instagram'ı birleştirmek için yeni adım

Facebook ve Instagram'ı birleştirmek için yeni adım

Meta, Facebook ve Instagram'daki kişilerin birden fazla hesap ve profile erişmesini, oluşturmasını ve bunlar arasında gezinmesini kolaylaştırıyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, birkaç yıl önce şirket çatısı altındaki uygulamaları birleştirmek için düğmeye basmıştı.

Daha önce Messenger ve Instagram'daki mesajlaşma servislerini birleştiren çatı şirket Meta, şimdi de Facebook ve Instagram için benzer bir adım attı.

Hesaplar arası geçiş kolaylaşıyor

Meta, Facebook ve Instagram'ın hesaplar arası geçişi için yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor.

Yeni eklenen özellikle kullanıcılar, hem Facebook hem de Instagram arasındaki hesaplarına kolay yoldan geçiş yapabilecek. Profillerin tek bir alanda olması, uygulama içi deneyimi de artıracak.

Kullanıcılar, Hesaplar Merkezi'ne ekledikleri hesaplar arasında hızlıca geçiş yapabilecekler. Üstelik bu geçiş Instagram'dan Facebook'a veya Facebook'tan Instagram'a da mümkün olacak.

Bildirimler tek bir sayfada olacak

Ayrıca yeni güncelleme ile kullanıcılar, hem Instagram'dan hem de Facebook'tan gelen bildirimleri tek bir sayfada görebilecekler

Meta, bu sayede gelişmelerden haberdar olmanın hiç olmadığı kadar kolaylaştığını söylüyor.