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    Facebook ve Instagram'ı birleştirmek için yeni adım

    Meta, Facebook ve Instagram'daki kişilerin birden fazla hesap ve profile erişmesini, oluşturmasını ve bunlar arasında gezinmesini kolaylaştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 14:33
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    Facebook ve Instagram'ı birleştirmek için yeni adım

    Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, birkaç yıl önce şirket çatısı altındaki uygulamaları birleştirmek için düğmeye basmıştı.

    Daha önce Messenger ve Instagram'daki mesajlaşma servislerini birleştiren çatı şirket Meta, şimdi de Facebook ve Instagram için benzer bir adım attı.

    Hesaplar arası geçiş kolaylaşıyor

    Meta, Facebook ve Instagram'ın hesaplar arası geçişi için yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor.

    Yeni eklenen özellikle kullanıcılar, hem Facebook hem de Instagram arasındaki hesaplarına kolay yoldan geçiş yapabilecek. Profillerin tek bir alanda olması, uygulama içi deneyimi de artıracak.

    Kullanıcılar, Hesaplar Merkezi'ne ekledikleri hesaplar arasında hızlıca geçiş yapabilecekler. Üstelik bu geçiş Instagram'dan Facebook'a veya Facebook'tan Instagram'a da mümkün olacak.

    facebook

    Bildirimler tek bir sayfada olacak

    Ayrıca yeni güncelleme ile kullanıcılar, hem Instagram'dan hem de Facebook'tan gelen bildirimleri tek bir sayfada görebilecekler

    Meta, bu sayede gelişmelerden haberdar olmanın hiç olmadığı kadar kolaylaştığını söylüyor.

    cebook

    cebook


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