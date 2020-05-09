Facebook, yeni tasarımını herkes için yayınladı

Facebook, yeni tasarımını herkes için yayınladı

Facebook'un geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve içerisinde karanlık mod da bulunan yeni tasarım, herkes için kullanıma açıldı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, sık sık tasarım değiştirmesiyle biliniyor.

Şirket, geçtiğimiz aylarda içerisinde karanlık modun da bulunduğu yeni bir tasarıma geçmiş, ancak bu tasarım belirli kullanıcılara sunulmuştu.

Facebook, yayınladığı bir blog gönderisinde yeni tasarımın artık herkes tarafından kullanılabileceğini açıkladı.

DAHA SADE VE HIZLI

Daha hızlı performans sunan ve içerisinde karanlık mod gibi özelliklerin de bulunduğu yeni Facebook, kullanıcılara daha basit bir arayüz sunuyor.

Yeni tasarımı yakından inceleyecek olursak, sayfanın en üstüne Gruplar, Market ve daha fazla seçeneğin yer aldığı sekmeleri görüyoruz. Bu sekmelerin hemen altında ise hikayeler bölümü yer alıyor.

Facebook, yeni tasarımın kullanıcıların aradıklarını daha hızlı bulmalarına yardımcı olduğunu söylerken, ayrıca ana sayfa ve diğer sayfaların da daha hızlı açılacağını belirtiyor.

FACEBOOK'UN YENİ TASARIMI NASIL KULLANILIR

Öncelikle bilgisayarınızdan Facebook'a girin ve en sağda bulunan 'Ayarlar' okuna dokunarak penceri açın. 'Yeni Facebook'a Geçiş Yap' seçeneğine dokunun.

Karşınıza aşağıdaki gibi tema seçimi ekranı çıkacak. Buradan ister aydınlık ister koyu temayı seçip 'BAŞLA' butonuna tıklayın.





Artık Facebook'u yeni tasarımıyla kullanmaya başlayabilirsiniz. Tekrar eski görünüme geçmek için yine Ayarlar penceresinden 'Klasik Facebook'a Geçiş Yap' seçeneğini seçmeniz gerekiyor.