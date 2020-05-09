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    Facebook, yeni tasarımını herkes için yayınladı

    Facebook'un geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve içerisinde karanlık mod da bulunan yeni tasarım, herkes için kullanıma açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2020 - 14:49
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    Facebook, yeni tasarımını herkes için yayınladı

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, sık sık tasarım değiştirmesiyle biliniyor.

    Şirket, geçtiğimiz aylarda içerisinde karanlık modun da bulunduğu yeni bir tasarıma geçmiş, ancak bu tasarım belirli kullanıcılara sunulmuştu.

    Facebook, yayınladığı bir blog gönderisinde yeni tasarımın artık herkes tarafından kullanılabileceğini açıkladı.

    facebook

    DAHA SADE VE HIZLI

    Daha hızlı performans sunan ve içerisinde karanlık mod gibi özelliklerin de bulunduğu yeni Facebook, kullanıcılara daha basit bir arayüz sunuyor.

    Yeni tasarımı yakından inceleyecek olursak, sayfanın en üstüne Gruplar, Market ve daha fazla seçeneğin yer aldığı sekmeleri görüyoruz. Bu sekmelerin hemen altında ise hikayeler bölümü yer alıyor.

    Facebook, yeni tasarımın kullanıcıların aradıklarını daha hızlı bulmalarına yardımcı olduğunu söylerken, ayrıca ana sayfa ve diğer sayfaların da daha hızlı açılacağını belirtiyor.

    facebook

    FACEBOOK'UN YENİ TASARIMI NASIL KULLANILIR

    Öncelikle bilgisayarınızdan Facebook'a girin ve en sağda bulunan 'Ayarlar' okuna dokunarak penceri açın. 'Yeni Facebook'a Geçiş Yap' seçeneğine dokunun.

    action

     

    Karşınıza aşağıdaki gibi tema seçimi ekranı çıkacak. Buradan ister aydınlık ister koyu temayı seçip 'BAŞLA' butonuna tıklayın.

    facebook

     

    Artık Facebook'u yeni tasarımıyla kullanmaya başlayabilirsiniz. Tekrar eski görünüme geçmek için yine Ayarlar penceresinden 'Klasik Facebook'a Geçiş Yap' seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

    FACEBOOK

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