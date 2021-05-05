Facebook, zekice hazırlanan Signal reklamlarını kaldırdı

Mesajlaşma uygulaması Signal, Facebook'ta kullanıcıların verilerini kullanarak reklam verdi. Ancak Facebook, söz konusu reklamları engelledi.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, 2021'in lk aylarına damga vurmuştu.

Şirket, her ne kadar yeni gizlilik ilkelerini ertelese de milyonlarca kullanıcı WhatsApp'tan ayrılarak Telegram ve Signal gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelmişti.

SIGNAL'DEN ETKİLEYİCİ REKLAM KAMPANYASI

Gizlilik odaklı uygulama Signal, oldukça konuşulan bir reklam kampanyası başlattı. Facebook'un kullanıcılardan topladığı verilere gönderme yapan Signal, Facebook kullanıcılarının karşısına çıktı.

FACEBOOK'A GÖNDERME

Signal sadece yazılardan oluşan reklamlarında Facebook kullanıcılarını verileri konusunda uyardı.

Örneğin Facebook'ta yayınlanan bir Signal reklamında,"Bu reklamı görüyorsunuz çünkü yeni evli bir pilates eğitmenisiniz ve çizgi filmlere bayılıyorsunuz. Ayrıca bu reklam La Jolla kentinde bulunduğunuz için size gösteriliyor." mesajını verdi.

Signal, Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan bir başka kullanıcı hedeflemesinde ise şu mesajı verdi; "Bu reklamı görüyorsunuz çünkü siz K-pop seven bir kimya mühendisisiniz. Bulunduğunuz Berlin konumunu nedeniyle bu reklamı görüyorsunuz. Ayrıca Berlin'e yeni taşındınız ve kısa süre önce çocuk sahibi oldunuz."

FACEBOOK TÜM REKLAMLARI KALDIRDI

Kısacası Signal, Facebook'un bu şekilde kullanıcı verilerini toplayıp hedef reklamlar gösterdiğine vurgu yaptı. Ancak durumu fark eden Facebook, tüm reklamları kaldırdı.

Signal, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Signal'de hiç reklam olmayacak çünkü verileriniz sizin kontrolünüzde, bizim değil." ifadelerini kullandı.