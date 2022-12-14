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    Facebook'a 2 milyar dolarlık dava

    Etiyopya'daki iç savaşı nefret ve şiddeti yaydığı için Facebook'a 2 milyar dolarlık dava açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 16:53
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    Facebook'a 2 milyar dolarlık dava

    Afrika ülkesi Kenya'da Facebook'un çatı kuruluşu Meta'ya karşı büyük bir dava açıldı. Etiyopyalı davacılar, Facebook'un ülkedeki iç savaşı körüklediğini öne sürerek tazminat talep etti.

    Bu çoklu davada istenen toplam para ise 2 milyar doları aştı. Davacılara göre Facebook'un algoritması, Etiyopya iç savaşı sırasında nefret ve şiddetin viral yayılmasını körüklemeye yardımcı oldu.

    Facebook paylaşımlarında hedef gösterildikten sonra vurularak öldürülen Etiyopyalı bir akademisyenin oğlu Abrham Meareg de davacılar arasında yer alıyor.

    Meta'nın Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir içerik denetleme merkezi bulunuyor. Bu nedenle Kenya Yüksek Mahkemesi'nde açılan dava, Foxglove kampanya grubu tarafından destekleniyor.

    facebook

    Yüz binlerce insan yaşamını yitirmişti

    Etiyopya hükümeti ile kuzey Tigray bölgesindeki güçler arasındaki çatışmada yüz binlerce insan öldü, 400 bin kişi ise kıtlık benzeri koşullarda yaşıyor.

    Facebook'un çatı şirketi Meta, nefreti ortadan kaldırmak için ölçülü olmaya çalıştığını ve teknolojiye büyük yatırım yaptığını, nefret söylemi ve şiddete teşvikin platformun kurallarına aykırı olduğunu söyledi.


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