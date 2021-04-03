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Facebook'ta 20 milyon Türk vatandaşının verileri çalındı

Facebook'ta 20 milyon Türk vatandaşının verileri çalındı

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden 533 milyon kullanıcının kişisel verileri hackerlar tarafından çalındı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşının da olduğu belirtildi.