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    Facebook'ta 20 milyon Türk vatandaşının verileri çalındı

    Facebook'ta 20 milyon Türk vatandaşının verileri çalındı

    Sosyal medya platformu Facebook üzerinden 533 milyon kullanıcının kişisel verileri hackerlar tarafından çalındı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşının da olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 21:44
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 21:58
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    Amerikan haber sitesi Business Insider, sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan çalınan milyonlarca kullanıcının kişisel veri ve telefon numaralarının bir internet sitesinde yayınlandığını yazdı.

    Insider'da yer alan habere göre 106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtları 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor.

    20 MİLYON TÜRK VATANDAŞININ BİLGİLERİ ÇALINDI

    20 milyon Türk kullanıcının bilgileri de yayınlanan veritabanında bulunuyor.

    Ortaya çıkan bu durum üstüne henüz Facebook yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

    Facebook ta 20 milyon Türk vatandaşının verileri çalındı #1

    DAHA ÖNCE DE OLDU

    Öte yandan Geçtiğimiz ocak ayında, ABD’den 32 milyon, İngiltere’den 11 milyon ve Türkiye'den 19 milyondan fazla kişinin de aralarında olduğu, 533 milyon civarında kişinin telefon numarası ile isim, doğum tarihi, elektronik posta adresi gibi kişisel verilerinin ele geçirildiği öne sürülmüştü.

    Facebook ta 20 milyon Türk vatandaşının verileri çalındı #2

    Facebook ta 20 milyon Türk vatandaşının verileri çalındı #3

    Facebook ta 20 milyon Türk vatandaşının verileri çalındı #4

    Facebook ta 20 milyon Türk vatandaşının verileri çalındı #5

    Facebook ta 20 milyon Türk vatandaşının verileri çalındı #6

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