Facebook'ta uzun zaman geçirmek depresyonu tetikliyor

Facebook’un ruh sağlığı üzerindeki etkilerini mercek altına alan bilim insanları, uzun süre Facebook'ta zaman geçirmenin depresyona neden olabileceğini ortaya çıkardı.

Özellikle koronavirüs salgınının etkisiyle internet kullanımı oldukça arttı ve milyarlarca kullanıcı sosyal medya uygulamalarında vakit geçirmeye başladı. Ancak bu tip uygulamaları sıkça kullanmak, insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Facebook’un ruh sağlığı üzerindeki etkilerini mercek altına alan bir araştırma hazırladı.

Araştırmada, Facebook’ta uzun zaman geçirenlerin depresyona girme ihtimallerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

KISKANÇLIK DUYGUSU DEVREYE GİRİYOR

Facebook kullananların kıskanma duygusunun daha yüksek olduğu ve bunun da depresyona sebebiyet verdiğini açıklayan profesör Edson C. Tandoc Jr., “Bizim sosyal kimliğimizin bir parçası olan sosyal kıyaslama ve rekabet etme Facebook kullanımında da kendini gösteriyor. Bu süreçte bizden daha iyi durumda olan birini görünce ister istemez kıyas yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Araştırma sonuçlarına göre, Facebook’a bağlı depresyon belirtisi gösteren insanlar sosyal medya platformlarında daha fazla vakit geçiriyor. Bu da bir depresyon döngüsü yaratıyor.

Singapur’da araştırmaya katılanlarda, yaş veya eğitim seviyesine bakılmaksızın büyük çoğunluğunda depresyon belirtisi görüldüğü kaydedildi.

Kıskançlık duygusu artan kişilerin Facebook kullanım oranı ve depresyon oranı da aynı şekilde artıyor. Katılımcılar bu durumlarda Facebook’u kullanmayı bırakmak yerine daha da çok vakit geçiriyor.