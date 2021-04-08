Facebook'tan Clubhouse kopyası özellik: Hotline

Facebook, Hotline adını verdiği Clubhouse benzeri bir uygulamayı kullanıcılarla test etmeye başladı.

Son ayların en popüler uygulamalarından biri olan ve sesli sohbet odalarıyla öne çıkan Clubhouse, birçok teknoloji şirketinin dikkatini çekmeye başladı.

Örneğin geçtiğimiz haftalarda Twitter, Spaces isimli sesli sohbet odalarını kullanıma sunmuştu. Benzer bir adım da Facebook'tan geldi.

Son zamanlarda rakiplerinin özelliklerini kopyalamasıyla bilinen Facebook, Clubhouse benzeri platformu Hotline'ı test etmeye başladı.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ÖZELLİĞİ DE VAR

Web tabanlı çalışan Hotline, Clubhouse'dan farklı olarak soru cevap ve görüntülü konuşma özelliklerine de sahip.

Hotline sayesinde, yayıncılar görüntülü ya da sesli sohbet açabilecek, dinleyiciler sorularını metin olarak yazacak ve sorusu onaylanan kullanıcı canlı yayına alınacak. Ayrıca kullanıcıların Twitter hesaplarıyla Facebook'un Hotline servisine üye olabileceği belirtildi.

Facebook, Hotline'ın lansmanı hakkında resmi bir açıklama yapmadı, Bu nedenle yeni platformun ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

Öte yandan Hotline, Facebook'un Clubhouse'a meydan okumaya yönelik tek girişimi değil. Facebook ayrıca, Messenger Rooms içerisine Clubhouse benzeri yeni bir özellik entegre etmek için çalışıyor.