Facebook'tan iPhone kullanıcılarına bildirim: Sizi takip etmemize izin verin

Apple’ın aldığı yeni karar sonrası, Facebook’un artık kullanıcıları takip etmesi için onların onayını alması gerekiyor. Sosyal medya devi, bildirimlerle kullanıcılardan izin istiyor.

Son dönemlerde WhatsApp için yayınladığı yeni gizlilik sözleşmesi ile gündeme gelen Facebook, şimdilerde Apple'ın aldığı yeni kararlarla mücadele ediyor.

Apple, daha önce de duyurduğu yeni etkinlik izleme kurallarını hayata geçirmeye başladı.



Yeni kurallar çerçevesince Apple'ın uygulama mağazası App Store’da yer alan bir uygulama, iOS kullanıcılarının internet ortamındaki izlerini takip edemeyecek.



Kullanıcı verilerini takip ederek hedeflenmiş reklam gösteren uygulamalar, yeni iOS kuralları gereği artık kullanıcılardan izin almak zorunda.

FACEBOOK: BİZE İZİN VERİN

Facebook, iOS kullanıcılarına bildirim göndererek takip izni istemeye başladı. Facebook'un bilgilendirme mesajında, kişiye özel reklam gösterebilmek için kullanıcıların bu izni vermesi gerektiği belirtildi.

Apple'ın getirdiği yeni kural gereği, kullanıcıların bu bildirime olumsuz yanıt vermesi durumunda, Facebook bu kullanıcıları izleyemeyecek ve reklamlarda kişisel verileri kullanamayacak.

Yeni gizlilik önlemlerinin de içinde yer aldığı iOS 14.5 sürümü, önümüzdeki aylarda desteklenen iPhone modelleri için kullanıma sunulacak.

FACEBOOK'TAN APPLE UYARISI

Facebook ayrıca, Apple tarafından iOS işletim sistemine getirilen gizlilik güncellemesi ile Facebook’un reklam hedeflemesini birinci çeyreğin sonunda olumsuz etkilemesini beklediklerini açıklamıştı.

Konuyla ilgili olarak Zuckerberg, "Apple, güncellemeyi kullanıcılarının yararına yaptığını söyleyebilir, ancak bu hareketleri kesinlikle rekabetçi çıkarları ile örtüşüyor. Öngörülebilir gelecekte Facebook ve benzer diğer firmalar bu güncellemeden etkilenecek." ifadelerini kullandı.