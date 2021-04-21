Facebook'tan ses tabanlı iki yeni uygulama: Live Audio Rooms ve Soundbites

Facebook'tan ses tabanlı iki yeni uygulama: Live Audio Rooms ve Soundbites

Facebook, Clubhouse benzeri Live Audio Rooms ve Soundbites ile kullanıcılarına yeni ses özellikleri sunacak.

Son ayların en popüler uygulamalarından biri olan ve sesli sohbet odalarıyla öne çıkan Clubhouse, birçok teknoloji şirketinin dikkatini çekmeye başladı.

Son zamanlarda rakiplerinin özelliklerini kopyalamasıyla bilinen Facebook, Clubhouse benzeri platformlar üzerinde çalışıyor.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, önümüzdeki aylarda Clubhouse benzeri bir uygulama başlatacaklarını ve kullanıcılarına sesli gönderi paylaşma özelliği getireceklerini açıkladı.

LIVE AUDIO ROOMS

Clubhouse'a rakip olarak geliştirilen Live Audio Rooms sayesinde kullanıcılar, çeşitli odalarda düzenlenen sohbetlere katılabilecek ve bu sohbetleri dinleyebilecek.

SOUNDBITES

Facebook'un devreye sokacağı yeni özelliklerden biri de kullanıcıların kısa ses dosyalarını paylaşabileceği Soundbites olacak. Bu özellik de birkaç ay içinde az sayıda içerik üreticisinin erişimi kapsamında uygulamaya girecek.

KULLANICILAR PARA KAZANABİLECEK

Kullanıcılar, Live Audio Rooms ve Soundbites sayesinde para kazanabilecek, ancak uygulamaların çok sayıda takipçisi olan kullanıcılara mı yoksa herkese mi açık olacağı henüz bilinmiyor.

Facebook, aynı zamanda platform üzerinden doğrudan podcast dinlenebilmesine de olanak sağlayacak.