Facebook'tan skandal hata! Profiline girdiğiniz kişilere arkadaşlık isteği gönderiyor Meta'nın arkadaşlık uygulaması Facebook, son günlerde bir yaşanan bir sorunla tekrar gündeme geldi. İşte detaylar.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, son zamanlarda kullanıcıları çileden çıkaran bir hatayla gündemde.

Başka kullanıcıların profillerine girenler, daha sonra bu kişilere istekleri dışında arkadaşlık isteği gönderildiğini fark etti.

Facebook doğruladı

NTV'nin haberine göre, şirket adına açıklama yapan bir yetkili, sorunu doğruladı. Yetkili, istek dışı yapılan bu arkadaşlık isteklerine engel olmak için bir çalışma yaptıklarını da açıkladı.

Facebook geçtiğimiz yıl da benzer bir sorunla kullanıcılarının canını sıkmıştı.

Kullanıcılar, takip etmedikleri sayfaların çok sayıda paylaşımını ana sayfalarında görmüştü.