Facebook'tan Trump'ın paylaşımlarına uyarı

Twitter'ın ardından Facebook da ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına, "teyit" uyarısı koymaya başladı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın George Floyd' protestoları ile ilgili yazdığı, “Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar.” mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı almış ve bu karar yoğun eleştiri almıştı.

Twitter'ın, Trump'ın mesajını şiddet içerikli olarak etiketlemesi ve Facebook'un bu mesaj hakkında herhangi bir engelleme kararı almamış olması, şirketin çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmış ve CEO Mark Zuckerberg topa tutulmuştu.

FACEBOOK DA TRUMP PAYLAŞIMLARINA ETİKET KOYDU

Twitter'ın ardından sosyal medya devlerinden Facebook da ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına, ''teyit'' uyarısı koymaya başladı.

Facebook, Trump'ın ''Posta yoluyla oy kullanmak; mahkemeler değişiklik yapmazsa, ülke tarihinde seçimlerde en büyük yolsuzluğa neden olacak #hileliseçim'' paylaşımına uyarı ekledi.

Uyarıda, Trump'ın iddiasının doğru ya da yanlış olduğu yönünde bir ifade yer almıyor, ancak Facebook kullanıcıları başkanlık seçimlerinde nasıl oy kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi bir web sitesine yönlendiriliyor.

Facebook; söz konusu kararı, Demokrat başkan adayı Joe Biden başta olmak üzere çok sayıda kişiden platformda yalan haberlerin yayılmasını önlemek için gerekeni yapmadığı yönünde eleştiriler alması ve büyük markaların reklam vermeyerek Facebook'u boykot etmesinin ardından aldı.