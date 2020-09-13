Facebook'tan yalnızca öğrencilerin üye olabileceği sosyal medya platformu: Facebook Campus

Facebook, sadece öğrencilere özel olarak geliştirilen 'Facebook Campus' isimli sosyal ağ ile birlikte, 16 yıl sonra yeninden özüne döndü.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, Mark Zuckerberg tarafından 2004 yılında ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olan Harvard'da kurulmuştu.

İlk olarak Harvard öğrencilerinin birbirleri ile dijital dünyada iletişim kurabilmesi için kurulan Facebook, ilerleyen yıllarda ABD'nin önde gelen diğer okullarını da platforma ekleyerek büyümeye başlamıştı.

İlk olarak yalnızca üniversite uzantılı e-posta ile kayıt olunabilen, ancak daha sonra bu kısıtlamayı kaldırarak tüm dünyaya açılan Facebook, yeniden özüne döndü.





FACEBOOK CAMPUS TANITILDI

Facebook, sadece okul e-posta adresleriyle kayıt olunan yeni bir sosyal ağ geliştirdiğini duyurdu. Facebook Campus olarak isimlendirilen yeni uygulama, yalnızca öğrencilerin üye olmasına izin verecek.

Facebook Campus, standart Facebook uygulamasının içinde öğrenciler için özel olarak tasarlanmış özel bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerin bir Facebook Campus profili oluşturabilmeleri için bir üniversite e-posta adresi ve mezuniyet yılı bildirmeleri gerekiyor.

Şu anda ABD'de sınırlı sayıdaki üniversite öğrencileri tarafından test edilen yeni özellik, yakında diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak.

FACEBOOK, GENÇ KULLANICILARIN PEŞİNDE

Son zamanlarda genç kullanıcılarını kaybeden ve bu duruma bir çare arayan ABD'li şirket, yeni projesi ile son dönemde kaybettiği genç kullanıcı kitlesini yeniden platforma çekmeyi amaçlıyor.