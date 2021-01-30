Facebook'tan yatırımcılarına Apple uyarısı

Facebook, Apple’ın iOS 14’e getireceği güncelleme ve pandemi eğiliminin tersine dönmesi halinde, şirketin reklam gelirlerinin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Son dönemlerde WhatsApp için yayınladığı yeni gizlilik sözleşmesi ile gündeme gelen Facebook, 2020'nin son çeyreğine ait rakamları paylaştı.

Açıklanan verilere göre, ekim - aralık döneminde 28 milyar dolar kar eden sosyal medya platformu, günluk aktif kullanıcı sayısını 1,84 milyara, aylık aktif kullanıcı sayısını ise 2,8 milyara çıkardı.

HABER AKIŞINDA POLİTİK İÇERİKLER AZALACAK

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada ise şirketin, Facebook kullanıcılarının haber akışında politik içerikleri azaltacak adımlar atmayı düşündüklerini söyledi.

Zuckerberg ayrıca, "Kullanıcılarımızın, Facebook üzerinde politik içerik ve tartışma görmek istemediklerine dair geri bildirimlerini çok fazla görüyoruz." dedi.





FACEBOOK'TAN APPLE UYARISI

Facebook ayrıca, Apple tarafından iOS 14 işletim sistemine getirilen gizlilik güncellemesi ile Facebook’un reklam hedeflemesini birinci çeyreğin sonunda olumsuz etkilemesini beklediklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Zuckerberg, Facebook, Apple’ı en büyük rakipleri arasında görmeye başladıklarını söyledi.

Zuckerberg, "Apple, güncellemeyi kullanıcılarının yararına yaptığını söyleyebilir, ancak bu hareketleri kesinlikle rekabetçi çıkarları ile örtüşüyor. Öngörülebilir gelecekte Facebook ve benzer diğer firmalar bu güncellemeden etkilenecek." ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca, bünyesinde bulunan Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi uygulamalarla beraber 3.30 milyar kullanıcıya ulaştığını belirtti. Bu sayı bir önceki çeyrekte ise 3.21 milyardı.

