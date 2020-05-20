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    Facebook'un alışveriş platformu Shops tanıtıldı

    Facebook ve Instagram uygulamalarından, alışveriş deneyiminizi kolaylaştıracak 'Facebook Shops' platformu duyuruldu. Yeni özellik kullanıcılara neler sunacak gelin birlikte bakalım.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2020 - 13:27
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    Facebook'un alışveriş platformu Shops tanıtıldı

    Son zamanlarda sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan alışverişler bir hayli arttı. Bu platformların milyonlarca kullanıcıya sahip olması, satıcıların da ürünlerini buralarda sergilemesine neden oldu.

    Bu durumun farklında olan Facebook, insanların daha basit bir alışveriş deneyimi yaşaması için yeni bir platform duyurdu.

    Shops isimli platform, hem kullanıcıların alışveriş yapmasını kolaylaştıracak hem de koronavirüs günlerinde müşteri bulmakta zorluk çeken küçük işletmelerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olacak.

    facebook-shops

    FACEBOOK VE INSTAGRAM ÜZERİNDEN KULLANILACAK

    Facebook ve Instagram üzerinden kullanılabilecek bu platform sayesinde, satıcı profili oluşturup ürünler listelenebilecek ve buradan satış yapılabilecek.

    Ürün kataloglarını düzenlemek veya ürünleri öne çıkarmak gibi çeşitli kişiselleştirme seçeneklerinin yer aldığı Shops, Facebook ve Instagram üzerindeki müşterilere ulaşmaya yardımcı olacak.

    Platformda ayrıca, normal mağazalardaki gibi satıcıyla iletişime geçilebilecek veya ürün yorumları detaylı bir şekilde okunabilecek.

    Ayrıca platform, gelecekte WhatsApp veya Messenger üzerinden de alışveriş yapabilmenize izin verecek.

    whatsapp

    Yaz aylarında ABD'den başlayarak kullanıma sunulacak Shops, Instagram canlı yayınları sırasında ürünlerinizi tanıtmanıza da olanak sağlayacak.

    Ayrıca satacağınız ürünleri, fotoğraf ve videolarınıza etiketleyebilecek ve daha fazla kişiye ulaşabileceksiniz.

    Instagram: @eshteknoloji

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