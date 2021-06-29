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    Facebook’un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

    Piyasa değeri 1 trilyon doları aşan ABD'li teknoloji şirketleri arasına bir yenisi daha eklendi. Facebook'un piyasa değeri, ilk kez 1 trilyon dolara çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 14:43
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    Facebook’un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

    Yaklaşık 2.85 milyar kullanıcıya sahip Kaliforniya merkezli sosyal medya platformu Facebook, yeni bir rekora imza attı.

    ABD'deki tekel davasından olumlu sonuç alan Facebook'un piyasa değeri, 1 trilyon doların üzerine çıktı. Böylece Facebook, trilyonerler kulübünün beşinci üyesi oldu.

    9 YILDA DEĞERİNİ 10'A KATLADI

    İlk kez 2012 yılında 104 milyar dolar değerlemeyle borsaya açılan Facebook, 9 yıl içerisinde değerini 10 katlamış oldu.

    ZUCKERBERG, EN ZENGİN 4. KİŞİ OLDU

    Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in serveti de bir gün içinde 5 milyar dolar artarak 128 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Zuckerberg'i dünyanın en zengin 4. kişisi haline getirdi.

    mark zuckerberg

    ABD merkezli teknoloji devlerinden oluşan trilyonerler kulübünün şimdilik 5 üyesi bulunuyor.

    Apple, Alphabet (Google) Microsoft ve Amazon da son birkaç yılda piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı başarmıştı.

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