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- Facebook’un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı
Facebook’un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 13:48
- Güncelleme : 29.06.2021 - 14:43
Yaklaşık 2.85 milyar kullanıcıya sahip Kaliforniya merkezli sosyal medya platformu Facebook, yeni bir rekora imza attı.
ABD'deki tekel davasından olumlu sonuç alan Facebook'un piyasa değeri, 1 trilyon doların üzerine çıktı. Böylece Facebook, trilyonerler kulübünün beşinci üyesi oldu.
9 YILDA DEĞERİNİ 10'A KATLADI
İlk kez 2012 yılında 104 milyar dolar değerlemeyle borsaya açılan Facebook, 9 yıl içerisinde değerini 10 katlamış oldu.
ZUCKERBERG, EN ZENGİN 4. KİŞİ OLDU
Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in serveti de bir gün içinde 5 milyar dolar artarak 128 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Zuckerberg'i dünyanın en zengin 4. kişisi haline getirdi.
ABD merkezli teknoloji devlerinden oluşan trilyonerler kulübünün şimdilik 5 üyesi bulunuyor.
Apple, Alphabet (Google) Microsoft ve Amazon da son birkaç yılda piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı başarmıştı.