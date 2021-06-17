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    Facebook'un podcast özelliği doğrulandı

    Facebook, popülaritesi son dönemlerde artan podcastler için yeni bir özellik geliştirdi. Kullanıcılar, artık podcast yayınlarını profillerine ekleyebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 10:39
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    Facebook'un podcast özelliği doğrulandı

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, popülaritesi son dönemlerde artan podcastler için yeni bir özellik hayata geçirmeye hazırlanıyor.

    Yeni gelecek özellik ile kullanıcılar, Facebook profillerine doğrudan podcastlerini ekleyebilecek, podcast yayınlarını doğrudan Facebook üzerinden takip edebilecek ve arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

    ÖZELLİK DOĞRULANDI

    Yeni podcast özelliği, podcast yayını yapan yayıncılara gönderilen mail ile kesinlik kazandı. Söz konusu maile göre, yayıncılar, podcastlerinin RSS feedlerini bir kez Facebook ile bağladıktan sonra tüm yeni yayınlar otomatik olarak platforma yüklenecek.

    Böylece yayıncıların takipçileri, en güncel yayınları düzenli olarak Facebook üzerinden de takip edebilecek.

    podcasy

    22 HAZİRAN'DA GELİYOR

    Facebook podcast özelliğini, ilk etapta seçilen bazı yayıncılara özel olarak kullanıma sunacak. Özellik, 22 Haziran'dan itibaren kullanılabilir durumda olacak.

    Kısa bir test sürecinden sonra özelliğin, tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı tahmin ediliyor.

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