Facebook'un uçtan uca şifreleme teknolojisine 7 ülkeden tepki geldi

ABD ve İngiltere başta olmak üzere 7 ülke, uçtan uca şifreleme özelliğinin kötü niyetli kişilere fayda sağladığı gerekçesiyle Facebook'a tepki gösterdi.

Bildiğiniz gibi WhatsApp, gönderilen ve alınan mesajların güvenliğini sağlamak için uçtan uca şifreleme özelliğini kullanıyor.

Söz konusu özelliği WhatsApp'ın ardından kendi platformuna da getiren Facebook; ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kanada’nın ardından Japonya ve Hindistan'ın da tepkisiyle karşılaştı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE RAHAT ORTAM SAĞLIYOR"

7 ülke, Facebook'un yeni mesaj şifreleme sisteminin terör örgütleri dahil pedofililere rahat bir ortam sağlayacağını savundu. Facebook ise eleştiride bulunan ülkelere milyarlarca insanın mahremiyetini korumayı amaçladığını kaydetti.

Bildiğiniz gibi uçtan uca şifrelenmiş mesajlara hiç kimse erişemiyor ve mesajlar okunamaz hale geliyor.

Facebook'u eleştiren 7 ülke, sosyal paylaşım sitesinin şifreli mesajlara erişim sağlamak için bir arka kapı sağlamasını talep eden ortak bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, teknoloji şirketlerinin mesajları okuma ve kullanma konusunda hükümetlere izin vermesi gerektiği belirtildi.

Instagram: @eshteknoloji