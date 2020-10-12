Dolar
7.8733
0.2151%
Euro
9.3054
0.1237%
Altın
1923.28
-0.3579%
Borsa
1179.89
1.2172%
G. Altın
487.31
-0.0715%
Bitcoin
90301.88
3.8019%
EXEN Coin
12.80
-1.53%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Facebook'un uçtan uca şifreleme teknolojisine 7 ülkeden tepki geldi

    ABD ve İngiltere başta olmak üzere 7 ülke, uçtan uca şifreleme özelliğinin kötü niyetli kişilere fayda sağladığı gerekçesiyle Facebook'a tepki gösterdi.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 17:46
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 17:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Facebook'un uçtan uca şifreleme teknolojisine 7 ülkeden tepki geldi

    Bildiğiniz gibi WhatsApp, gönderilen ve alınan mesajların güvenliğini sağlamak için uçtan uca şifreleme özelliğini kullanıyor.

    Söz konusu özelliği WhatsApp'ın ardından kendi platformuna da getiren Facebook; ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kanada’nın ardından Japonya ve Hindistan'ın da tepkisiyle karşılaştı.

    "TERÖR ÖRGÜTLERİNE RAHAT ORTAM SAĞLIYOR"

    7 ülke, Facebook'un yeni mesaj şifreleme sisteminin terör örgütleri dahil pedofililere rahat bir ortam sağlayacağını savundu. Facebook ise eleştiride bulunan ülkelere milyarlarca insanın mahremiyetini korumayı amaçladığını kaydetti.

    Bildiğiniz gibi uçtan uca şifrelenmiş mesajlara hiç kimse erişemiyor ve mesajlar okunamaz hale geliyor.

    facebook

    Facebook'u eleştiren 7 ülke, sosyal paylaşım sitesinin şifreli mesajlara erişim sağlamak için bir arka kapı sağlamasını talep eden ortak bir bildiri yayınladı.

    Açıklamada, teknoloji şirketlerinin mesajları okuma ve kullanma konusunda hükümetlere izin vermesi gerektiği belirtildi.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir