Facebook'un WhatsApp mesajlarını okuyabildiği iddia edildi

ProPublica tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Facebook, kullanıcıların WhatsApp mesajlarını okuyabiliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bildiğiniz gibi uçtan uca şifreleme yöntemini kullanıyor ve yalnızca sohbetteki kişiler mesajları okuyabiliyor.

Kâr amacı gütmeyen bir araştırmacı gazetecilik kuruluşu olan ProPublica, Facebook'un uçtan uca şifreleme özelliğini istediği zaman kaldırarak WhatsApp mesajlarını okuyabildiğini iddia etti.

YENİ BİR SKANDAL DAHA MI

Eğer söz konusu rapor doğruysa, defalarca kullanıcı mesajlarına erişimi olmadığını belirten Facebook'un başı büyük bir derde girebilir.

ProPublica, WhatsApp çalışanlarının kullanıcılar tarafından uygunsuz içerik olarak işaretlenen mesajları görüntülediğini söylüyor.

Ayrıca şirketin, mesajların içeriğini görüntülemek zorunda kalmadan yasaklı içeriği tespit etmek için büyük miktarda meta veri topladığını da belirtiyor.

ProPublica tarafından yayınlanan rapora göre Facebook, WhatsApp moderatörlerine katı gizlilik kuralları uyguluyor.

“İçerik Denetleme Görevlisi” başlığıyla açılan iş ilanlarında Facebook veya WhatsApp'ın adı geçmiyor. İşe alınan çalışanlara ise gizlilik sözleşmesi imzalatılıyor.

WhatsApp şifreleme kullandığından, yapay zeka algoritmaları tüm sohbetleri kendi başlarına tarayamıyor. Bunun yerine moderatörler, gönderisi uygunsuz olarak işaretlenen bir kullanıcının mesaj içeriğine erişebiliyor. Üstelik bu mesajlara görüntüler ve videolar da dahil.

ZUCKERBERG YALANLAMIŞTI

2018 yılındaki ABD Senatosu'na ifade veren Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp mesajlarının uçtan uca şifrelendiğini ve herhangi birinin bu mesajlara erişemeyeceğini söylemişti.