Facebook'un yeni adı Meta nedir, ne demek? İşte Facebook'un adını değiştirme nedeni

Dünyaca ünlü sosyal medya devi Facebook, tarihi bir karar alarak isim değişikliğine gitti ve yeni adının 'Meta' olduğunu duyurdu. Peki Facebook'un adı neden değişti? Meta nedir, ne demek?

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması Facebook, isim değişikliği ile dünyanın gündemine oturdu.

Connect 2021 etkinliğinde konuşan şirket kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, internetin yeni formu olarak da adlandırıldığı platformu tanıtırken şirketin yeni ismini de ilan etti.

Böylece WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamasını da bünyesinde barındıran dünyaca ünlü şirket, kuruluşunun adını ''Meta'' olarak değiştirmiş oldu.

Bu gelişmenin ardından son dönemde çeşitli skandallarla gündeme gelen sosyal medya kuruluşunun adını neden değiştirdiği merak konusu oldu.

Peki Facebook'un adı neden değişti? Facebook'un yeni adı Meta nedir, ne demek? İşte detaylar...

FACEBOOK'TAN FLAŞ HAMLE

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının "Meta" olacağını duyurdu.

FACEBOOK'UN YENİ ADI VE LOGOSU BELLİ OLDU

Facebook Inc.'nin çatı kuruluşunun yeni adı 'Meta' olarak değiştirildi. Facebook'un bu hamlesinin, eski çalışan Haugen'in sızdırdığı belgeler üzerinden yapılan haberlerden sonra gelmesi dikkat çekti.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa Birliği'nde (AB) 10 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.

Facebook'un internet sitesinde yapılan açıklamada, kolektif sanal paylaşım alanı olarak adlandırılan ve yeni nesil internetin bir parçası olan "Metaverse" bünyesinde AB ülkelerinde 10 bin kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Birlikte yeni işe alınacak yüksek vasıflı çalışanların, geleceğin internetinin genişlemesini sağlayacak "Metaverse"nin oluşumuna katkı yapacağının belirtildiği açıklamada, söz konusu yatırımın, "Avrupa teknoloji sektörünün gücüne ve Avrupa teknoloji yeteneğinin potansiyeline" yönelik bir güven olduğu vurgulandı.

Facebook'un AB'de 10 bin kişilik istihdam açıklamasının, haziranda AB Komisyonunun, ABD'li şirket hakkında rekabet ihlalleri şüphesiyle soruşturma başlatacağını duyurması ve Brüksel'in sosyal medya şirketlerine karşı daha sıkı düzenlemeler üzerinde çalışıyor olmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

META NE DEMEK?

Meta kelimesi ''satılmak amacıyla üretilen, alınır satılır mal, ticaret malı.'' anlamına geliyor.

METAVERSE NEDİR?

Metaverse, fiziksel gerçeklikle artırılmış sanal gerçekliği ortaya çıkaran "siber dünya" anlamına gelmektedir.

"Meta" (öte) ve "Universe" (evren) sözcüklerinin anlamlarının karışımından türeyen Metaverse, arazi, binalar, avatarlar ve hatta isimlerin alınıp satılabildiği, genellikle kripto varlıklar kullanılarak paylaşım yapılan sanal dünyayı ifade eder.

Geleceğin interneti olarak tanımlanan Metaverse sayesinde dijital platformlar arasında hareket etme, diğer insanlarla bu ortamlarda iletişim kurma, öğrenme, eğlenme ve keşfetme gibi aktiviteler her zamankinden daha ulaşılabilir olacak.

METAVERSE BİR SONRAKİ İNTERNET OLACAK

Facebook, "Metaverse" ile aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanların oluşturabileceği ve keşfedebileceği bir dizi sanal alan sunmayı hedefliyor.

Facebook yöneticileri, Metaverse'i insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri bir ortam olarak ifade ediyor.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de uygulamayı, "Cep telefonlarımızdan ya da ekranımızdan bakabileceğimiz değil, parçası olabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir internet" olarak tanımlıyor.