Facebook'un yeni metaverse gözlüğü Meta Quest Pro tanıtıldı

Meta, düzenlediği etkinlikte yeni nesil VR/AR gözlüğü Meta Quest Pro'yu tanıttı.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, sanal gerçeklik evrenine adım atmış ve çatı şirketinin adını "Meta" olarak değiştirmişti.

Şirket CEO’su Mark Zuckerberg, metaverse evrenindeki çalışmalar için oldukça yoğun bir mesai harcıyor.

Meta'dan yeni gözlük: Meta Quest Pro

Meta, düzenlediği etkinlikte yeni nesil VR/AR gözlüğü Meta Quest Pro'yu tanıttı. Facebook'un metaverse platformu Horizon'a da bağlanabilen Meta Quest Pro, özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kablosuz bir kontrol ekipmanı bulunan gözlük dış ortamı analiz için sensörler taşıyor. Meta yeni nesil AR/VR gözlüğü, Snapdragon XR2 Plus işlemcisinden güç alıyor.

Gözlükte ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama bulunuyor. İki tane 1800×1920 piksel 90 Hz LCD ekranın kullanıldığı gözlüğün maksimum 2 saate kadar kablosuz bir kullanım sunuyor.

Gözlük, içinde bulunduğuz ortamı tarayarak Meta'nın sanal evreni Horizon'a taşıyabiliyor. Meta Quest Pro'nun satış fiyatı ise 1499 dolar olarak açıklandı.