Far Cry 6 çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Ubisoft, uzun süredir beklenen FarCry 6'nın ön sipariş fiyatlarını ve çıkış tarihini duyurdu.

Ubisoft tarafından yayınlanan ünlü oyun serisi Far Cry, serinin altıncı oyunuyla bu yıl oyunseverlerle buluşacak.

2021 yılının en çok merak edilen oyunlarından biri olan Far Cry 6, Küba’dan esinlenilen bir adada geçecek ve etkileyici grafik kalitesiyle göz dolduracak.

PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X ve PC için yayınlanacak Far Cry 6, özellikle PS5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil güçlü oyun konsollarında harika bir grafik kalitesine sahip olacak.

FARCRY 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Ubisoft, meraklanan beklenen FarCry 6'nın çıkış tarihini 7 Ekim olarak açıkladı. Tropik ada Yara’nın başında bulunan diktatör Anton Castilo’ya karşı mücadele vereceğimiz oyunun ön sipariş fiyatları da belli oldu.

FARCRY 6 TÜRKİYE FİYATI

FarCry 6'nın farklı sürümlerine göre fiyatları şu şekilde açıklandı:

Epic Games Store:

Far Cry 6 Standard Edition: 269 TL

Far Cry 6 Gold Edition: 449 TL

Far Cry 6 Ultimate Edition: 495 TL

PlayStation Store:

Far Cry 6 Standard Edition: 569 TL

Far Cry 6 Gold Edition: 809 TL

Far Cry 6 Ultimate Edition: 959 TL

Xbox Store: