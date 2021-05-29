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- Far Cry 6 çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı
Far Cry 6 çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı
- Haber Merkezi
- 29.05.2021 - 13:22
Ubisoft tarafından yayınlanan ünlü oyun serisi Far Cry, serinin altıncı oyunuyla bu yıl oyunseverlerle buluşacak.
2021 yılının en çok merak edilen oyunlarından biri olan Far Cry 6, Küba’dan esinlenilen bir adada geçecek ve etkileyici grafik kalitesiyle göz dolduracak.
PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X ve PC için yayınlanacak Far Cry 6, özellikle PS5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil güçlü oyun konsollarında harika bir grafik kalitesine sahip olacak.
Far Cry 6'dan Türkçe alt yazılı fragman
FARCRY 6 ÇIKIŞ TARİHİ
Ubisoft, meraklanan beklenen FarCry 6'nın çıkış tarihini 7 Ekim olarak açıkladı. Tropik ada Yara’nın başında bulunan diktatör Anton Castilo’ya karşı mücadele vereceğimiz oyunun ön sipariş fiyatları da belli oldu.
FARCRY 6 TÜRKİYE FİYATI
FarCry 6'nın farklı sürümlerine göre fiyatları şu şekilde açıklandı:
Epic Games Store:
- Far Cry 6 Standard Edition: 269 TL
- Far Cry 6 Gold Edition: 449 TL
- Far Cry 6 Ultimate Edition: 495 TL
PlayStation Store:
- Far Cry 6 Standard Edition: 569 TL
- Far Cry 6 Gold Edition: 809 TL
- Far Cry 6 Ultimate Edition: 959 TL
Xbox Store:
- Far Cry 6 Standard Edition: 600 TL
- Far Cry 6 Gold Edition: 800 TL
- Far Cry 6 Ultimate Edition: 950 TL