Far Cry 6 sistem gereksinimleri, çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı

Yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olan Far Cry 6'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Ayrıca oyunun çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı gibi bilgileri sizler için derledik.

Ubisoft tarafından yayınlanan ünlü oyun serisi Far Cry, serinin altıncı oyunuyla piyasaya çıkmak için gün sayıyor.

2021 yılının en çok merak edilen oyunlarından biri olan Far Cry 6, Küba’dan esinlenilen bir adada geçecek ve etkileyici grafik kalitesiyle göz dolduracak.

PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X ve PC için yayınlanacak Far Cry 6, özellikle PS5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil güçlü oyun konsollarında harika bir grafik kalitesine sahip olacak.

FAR CRY 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Yayıncılığını Ubisoft'un, geliştiricililğini ise Ubisoft Toronto'nun yaptığı popüler oyun serisi Far Cry'ın yeni oyunu Far Cry 6'nın detaylı PC sistem gereksinimleri paylaşıldı.

İşte tüm detaylarıyla Far Cry 6 sistem gereksinimleri:

1080p, 30 FPS, DirectX Işın İzleme Kapalı

İşlemci : AMD Ryzen 3 1200 3.1GHz ya da Intel i5-4460 3.2GHz

: AMD Ryzen 3 1200 3.1GHz ya da Intel i5-4460 3.2GHz Ekran Kartı : AMD RX 460 4GB ya da Nvidia GTX 960 4GB

: AMD RX 460 4GB ya da Nvidia GTX 960 4GB RAM : 8GB (Dual-channel mode)

: 8GB (Dual-channel mode) Depolama: 60GB HDD (SSD Önerilir)

1080p, 60 FPS, DirectX Işın İzleme Kapalı

İşlemci : AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz ya da Intel i7-7700 3.6GHz

: AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz ya da Intel i7-7700 3.6GHz Ekran Kartı : AMD RX VEGA64 8GB ya da Nvidia GTX 1080 8GB

: AMD RX VEGA64 8GB ya da Nvidia GTX 1080 8GB RAM : 16GB (Dual-channel mode)

: 16GB (Dual-channel mode) Depolama: 60GB HDD (SSD Önerilir)

1440p, 60 FPS, DirectX Işın İzleme Kapalı

İşlemci : AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz ya da Intel i7-9700 3.6GHz

: AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz ya da Intel i7-9700 3.6GHz Ekran Kartı : AMD RX 5700XT 8GB ya da Nvidia RTX 2070 Super 8GB

: AMD RX 5700XT 8GB ya da Nvidia RTX 2070 Super 8GB RAM : 16GB (Dual-channel mode)

: 16GB (Dual-channel mode) Depolama: 60GB HDD (SSD Önerilir) + 37GB HD grafik (opsiyonel)

1440p, 60 FPS, DirectX Işın İzleme Açık

Depolama : 60GB HDD (SSD Önerilir) + 37GB for HD textures (opsiyonel)

: 60GB HDD (SSD Önerilir) + 37GB for HD textures (opsiyonel) İşlemci : AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz ya da Intel i5-10600 4.1GHz

: AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz ya da Intel i5-10600 4.1GHz Ekran Kartı : AMD RX 6900XT 16GB ya da Nvidia RTX 3070 8GB

: AMD RX 6900XT 16GB ya da Nvidia RTX 3070 8GB RAM: 16GB (Dual-channel)

4K, 30 FPS, DirectX Işın İzleme Açık

İşlemci : AMD Ryzen 7 5800X 3.7GHz ya da Intel i7-10700k 3.8GHz

: AMD Ryzen 7 5800X 3.7GHz ya da Intel i7-10700k 3.8GHz Ekran Kartı : AMD RX 6800 16GB ya da Nvidia RTX 3080 10GB

: AMD RX 6800 16GB ya da Nvidia RTX 3080 10GB RAM : 16GB (Dual-channel mode)

: 16GB (Dual-channel mode) Depolama: 60GB HDD (SSD Önerilir) + 37GB HD grafik (opsiyonel)

FARCRY 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Ubisoft, meraklanan beklenen FarCry 6'nın çıkış tarihini 7 Ekim olarak açıkladı. Tropik ada Yara’nın başında bulunan diktatör Anton Castilo’ya karşı mücadele vereceğimiz oyunun ön sipariş fiyatları da belli oldu.

FARCRY 6 TÜRKİYE FİYATI

FarCry 6'nın farklı sürümlerine göre fiyatları şu şekilde açıklandı:

Epic Games Store:

Far Cry 6 Standard Edition: 269 TL

Far Cry 6 Gold Edition: 449 TL

Far Cry 6 Ultimate Edition: 495 TL

PlayStation Store:

Far Cry 6 Standard Edition: 569 TL

Far Cry 6 Gold Edition: 809 TL

Far Cry 6 Ultimate Edition: 959 TL

Xbox Store: