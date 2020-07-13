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    Far Cry 6'nın grafik kalitesini gösteren ekran görselleri

    18 Şubat 2021 tarihinde piyasaya çıkacak FarCry 6, grafik kalitesiyle yeni nesil oyun konsollarında harika bir deneyim sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 10:56
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    Far Cry 6'nın grafik kalitesini gösteren ekran görselleri

    Ubisoft tarafından yayınlanan ünlü oyun serisi Far Cry, serinin altıncı oyunuyla 18 Şubat 2021 tarihinde oyunseverler ile buluşacak.

    Ubisoft Forward etkinliğinde ayrıntıları belli olan oyun, Küba’dan esinlenilen bir adada geçecek ve etkileyici grafik kalitesiyle göz dolduracak.

    PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X ve PC için yayınlanacak Far Cry 6, özellikle PS5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil güçlü oyun konsollarında harika bir grafik kalitesine sahip olacak.

    Lafı daha fazla uzatmadan, Ubisoft tarafından yayınlanan Far Cry 6'nin  sinematik fragmanından elde edilen ekran görüntülerini sizlerle paylaşalım.

    farcry

    farcry-6

    farcry-6

    farcry-6

    farcry-6

    farcry-6

    farcry-6

    farcry-6

    farcry-6

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