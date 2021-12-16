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- FAST teleskobu, uzaydan gelen gizemli sinyaller keşfetti
FAST teleskobu, uzaydan gelen gizemli sinyaller keşfetti
- AA & Ensonhaber
- 16.12.2021 - 14:04
- Güncelleme : 16.12.2021 - 14:16
Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamış ve 2020 yılının başlarında hizmete açılmıştı.
Saniyede 38 GB veri toplayabilen FAST, uzaydan radyo frekans dalgalarını dinliyor. Galaksilerde doğal hidrojen arayarak, anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızlarının sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunacak FAST, "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.
YENİ SİNYALLER KEŞFEDİLDİ
Çin'in FAST teleskobu, bugüne dek kaydedilen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları (FRB) dizisini tespit ettiği açıklandı.
Şinhua ajansının haberine göre, teleskoptan sorumlu baş bilim insanı Li Di, tekrar eden tek kaynaktan 1652 bağımsız patlamanın kayda alındığını belirtti.
Li, patlamaların, bilinen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları dizisi olduğunu vurguladı.
Araştırmacılar, bulguların derin uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağının çözülmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.
Radyo teleskopları; yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.