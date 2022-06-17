FAST teleskobu, uzaydan gelen sinyaller keşfetti

Dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskobu FAST, dünya dışı yeni sinyaller buldu.

Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamış ve 2020 yılının başlarında hizmete açılmıştı.

Saniyede 38 GB veri toplayabilen FAST, uzaydan radyo frekans dalgalarını dinliyor. Galaksilerde doğal hidrojen arayarak, anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızlarının sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunacak FAST, "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.

Yeni sinyaller tespit etti

Çin bilim ve teknoloji bakanlığının resmi gazetesi Science and Technology Daily, FAST tarafından dünya dışından gelen dar bantlı yeni elektomanyetik sinyaller algılandığını duyurdu.

Çin Bilim Akademisi ve Kaliforniya Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan karasal dışı medeniyet arama ekibinin baş bilimcisi Zhang Tonjie, ekibin 2019 ve 2020'de toplanan verileri işlerken iki şüpheli sinyal tespit ettiğini ve FAST tarafından tespit edilen yeni sinyallerin, daha önce yakalananlardan farklı olduğunu söyledi.

Haber erişime kapatıldı

Yeni haberin Weibo ve diğer medya kanallarında hızla yayılmaya başlamasından sonra, haber sayfasını erişime kapatan Science and Technology Daily, birçok kullanıcının aklında soru işaretleri bıraktı.

2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları; yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.