- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Fatura kabartan zararlı Android uygulamaları tespit edildi
Fatura kabartan zararlı Android uygulamaları tespit edildi
- Haber Merkezi
- 15.07.2022 - 16:42
- Güncelleme : 15.07.2022 - 17:09
Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.
Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.
Google'ın tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara yenileri eklendi.
Faturaları kabartıyor
Güvenlik uzmanları, Google Play mağazasında Autolycos zararlı yazılımını temel alan uygulamalara karşı uyarılarda bulundu.
Autolycos zararlı yazılımı, ücretli SMS atma veya izinsiz ücretli servislere abone olma şeklinde riskler barındırıyor.
Bu yazılımı temel alan 8 uygulama tespit edilmesine rağmen, 6 ay mağazada yayınlanan uygulamalar 3 milyon kez telefonlara yüklendi.
Öte yandan uzmanlar, Facebook gibi platformlarda bu zararlı uygulamaların sürekli reklamlarının yapıldığını söylüyor.
Zararlı yazılım tespit edilen uygulamalar şu şekilde:
- Vlog Star Video Editor - 1 milyon indirme
- Creative 3D Launcher - 1 milyon indirme
- Funny Camera - 500 bin indirme
- Wow Beauty Camera - 100 bin indirme
- Gif Emoji Keyboard - 100 bin indirme
- Razer Keyboard & Theme - 50 bin indirme
- Freeglow Camera 1.0.0 - 5 bin indirme
- Coco camera v1.1 - 1,000 indirme