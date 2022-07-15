Fatura kabartan zararlı Android uygulamaları tespit edildi

Güvenlik uzmanları, Android işletim sisteminde dolaşan zararlı uygulamaları paylaştı.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Google'ın tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara yenileri eklendi.

Faturaları kabartıyor

Güvenlik uzmanları, Google Play mağazasında Autolycos zararlı yazılımını temel alan uygulamalara karşı uyarılarda bulundu.

Autolycos zararlı yazılımı, ücretli SMS atma veya izinsiz ücretli servislere abone olma şeklinde riskler barındırıyor.

Bu yazılımı temel alan 8 uygulama tespit edilmesine rağmen, 6 ay mağazada yayınlanan uygulamalar 3 milyon kez telefonlara yüklendi.

Öte yandan uzmanlar, Facebook gibi platformlarda bu zararlı uygulamaların sürekli reklamlarının yapıldığını söylüyor.

Zararlı yazılım tespit edilen uygulamalar şu şekilde: