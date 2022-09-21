FBI, GTA 6 görüntülerini sızdıranların peşine düştü

Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini internete sızdırmıştı. FBI, ünlü hacker grubunu izliyor.

Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini birkaç gün önce internete sızdırmıştı.

GTAForums'da teapotuberhacker ismiyle yer alan hacker, ayrıca projenin kaynak kodunun 10 bin satırını da yayınladı.

YouTube ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başlayan görüntüler; yeni karakter animasyonlarını, oyuncu olmayan karakterin etkileşimlerini, bir restoran soygununu ve polisle çatışma sahnelerini gösteriyor.

GTA 6 oynanış görüntüleri sızdırıldı ViDEO

FBI, sızıntıların peşine düştü

Uber, GTA 6 sızıntısından kendilerini hackleyen meşhur ‘Lapsus$’ hacker grubunun sorumlu olabileceğini söyledi.

Bu şu anda kesinliği olmayan bir bilgi olsa da FBI, hacker grubuna karşı harekete geçti. "FBI ve ABD Adalet Bakanlığı ile yakın koordinasyon içindeyiz." diyen Uber, Rockstar'ın yayında olduklarını söyledi.

Lapsus$ hacker grubu son zamanlarda oldukça aktif

Daha önce Microsoft’un 37 GB boyutunda kaynak kodlarını sızdıran Lapsus$ grubu, Samsung ve Ubisoft gibi dev şirketlerin de verilerini ele geçirmişti.