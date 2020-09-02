FBI, Los Angeles havaalanı yakınlarında jetpack ile uçan kişiyi arıyor

30 Ağustos Pazar günü, Los Angeles Uluslararası Havaalanı yakınlarında jetpack ile uçan bir kişi, Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) harekete geçirdi.

Teknolojinin oldukça gelişmesiyle çeşitli hava araçları karşımıza çıkıyor. Ancak bu araçların havaalanlarının yakınlarında uçurulması oldukça tehlikeli olabiliyor.

Örneğin iklim değişikliğini protesto etmek isteyen çevreciler, geçtiğimiz yıl eylül ayında, İngiltere'deki Heathrow Havalimanı etrafında izinsiz drone'lar uçurarak uçuşların aksamasına neden olmuştu.

Ayrıca 2018 yılında, yine İngiltere'deki Gatwick Havaalanı'nda şüpheli birçok drone uçuşu tespit edilmiş ve uçuşlar 36 saat durdurularak havaalanı kapatılmıştı.

BU SEFER DE JETPACK TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI

Hava yolu pilotları, drone'ların haricinde artık jetpack'ler ile de uğraşmak zorunda. 30 Ağustos Pazar günü, bir kişinin jetpack ile Los Angeles Uluslararası Havaalanı etrafında uçtuğu rapor edildi.

İki farklı pilotun uçuş sırasında tespit ettiği jetpack ile uçan kişi, Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) harekete geçirdi.

(Temsili görüntü)

Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, iki farklı pilotun jetpack ile uçan kişiyi gördüğü onaylandı. Ardından pilot ile kule arasındaki konuşma basınla paylaşıldı:

Pilot: "American 1997'den kuleye! Az önce jetpack ile uçan bir adamı geçtik."

Kule: American 1997 anlaşıldı! Sağ tarafınızda mı yoksa sol tarafınızda mı?

Pilot: Bizden 300 yard (274 metre) kadar solda.

Başka bir uçaktaki pilot da benzer durumu rapor edince, havaalanı kulesi tüm uçaklara jetpack ile uçan birisinin olduğunu rapor ederek dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

FBI, şu anda Los Angeles Uluslararası Havaalanı etrafında jetpack ile uçak kişiyi bulmak için çalışmalar yürütüyor.

JETPACK'LER ARTIK BİLİM-KURGU DEĞİL

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde çeşitli tasarımlarla karşımıza çıkan uçan hava araçları jetpackler, artık günümüzde uzak mesafelere uçacak kadar gelişmiş durumda.

Örneğin ünlü jetpack pilotu ve havacılık mucidi David Mayman, geçtiğimiz yıl Sidney Limanı üzerinde jetpack ile etkileyici bir gösteriye imza atmıştı. Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.