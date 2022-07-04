FBI, tarihin en büyük kripto para dolandırıcısını arıyor

Kripto para dolandırıcılığı ile 4 milyar doları alıp kayıplara karışan "kripto kraliçesi" lakaplı Ruja Ignatova, FBI'ın en çok aranan 10 kaçak listesine girdi.

Ruja Ignatova, 'Cryptoqueen' olarak biliniyordu ve üç yıllık bir süre içinde 4 milyar dolarlık rekor bir vurgunla kayıplara karıştı. Üstelik günümüzde bile onun nerede olduğu bilinmiyor.

2013'te, kripto para birimlerinin oldukça popüler olacağını önceden tahmin eden Ignatova, yeni bir pazarlama dolandırıcılığı başlattı: Big Coin. Ancak bu dolandırıcılık girişimi kısa süre içinde fark edildi ve kapatıldı.

Kripto para işinden vazgeçmeyen Ruja Ignatova, bu sefer 2014 yılında kardeşi Konstantin Ignatov ve Sebastian Greenwood ile birlikte OneCoin'i başlattı.

2017'de ortadan kayboldu

Ekim 2017'de Ruja Ignatova ortadan kaybolduğunda OneCoin dağılmaya başladı. Ancak Ignatova'nın kardeşi, iki yıl daha dolandırıcılık faaliyetlerine devam etti ve Mart 2019'da Los Angeles'ta tutuklandı.

Ignatova dolandırıclığı kabul etmesine ve kız kardeşi Ruja Ignatova aleyhine ifade vermesine rağmen, tahmini 4 milyar dolar ortada yoktu.

En çok arananlar listesine girdi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), “OneCoin” adlı sahte kripto para birimi ile bazıları ABD vatandaşı olan yatırımcıların 4 milyar dolarını alarak kaçan Bulgaristan doğumlu Ruja Ignatova’nın, “en çok aranan 10 kaçak listesine” alındığını açıkladı.

Bilgi verene 100 bin dolar ödül

FBI’ın New York’taki sorumlu müdür yardımcısı Michael Driscoll düzenlediği basın toplantısında, Ignatova’nın yakalanmasını sağlayacak bilgileri verene 100 bin dolar ödül vereceğini ifade etti.

Tarihin en büyük saadet zincirlerinden biri olan OneCoin'in hikayesini anlattığımız içeriğe aşağıdan ulaşabilirsiniz: