FBI: TikTok ulusal güvenliği tehdit ediyor

FBI Direktörü Chris Wray, sosyal medya platformu Tiktok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirtti ve bu durumun ABD için ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söyledi.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, artık daha fazla inceleme altında.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için ABD yeniden harekete geçti.

Birkaç ay önce ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu. Şimdi de FBI, platformun ulusal güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

FBI'dan TikTok açıklaması

AA'nın haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, sosyal medya platformu Tiktok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek, bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğunu belirtti.

Çin'in TikTok üzerinden topladığı verileri casusluk için kullanabileceğine işaret eden Wray, "Tüm veriler, bizimle ortak değerleri paylaşmayan bir hükümetin elinde. Bu hükümet, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmiyor. Bu, endişe yaratmalı." dedi.

FBI, daha önce birçok kez TikTok üzerinden toplanan verilerin Çin hükümeti tarafından "kötü niyetli" kullanılabileceğini söylemişti.

Öte yandan TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas, eylülde ABD Senatosunda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını belirtmişti.