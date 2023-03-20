FBI, TikTok'un çatı şirketi ByteDance hakkında soruşturma başlattı ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı, TikTok'un çatı şirketi ByteDance hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Birkaç ay önce ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu.

TikTok'a soruşturma

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı, TikTok'un çatı şirketi ByteDance hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma, ByteDance’in bazı gazetecileri gözetlemek ve onların konumlarını izlemek için TikTok verilerini izinsiz olarak kullandığı gerekçesiyle açıldı.

Çinli teknoloji devi ByteDance, aralık ayında iki gazeteciyi gözetlemek için TikTok’u kullanan dört çalışanı işten çıkarıldığını duyurmuş ve olayı kabul etmişti.

Bakanlık yetkilileri, ByteDance’ten çalışanların gazetecilerinin konum bilgilerine erişme çabalarıyla ilgili bilgi istedi.

ABD, TikTok'un satılmasını istiyor

TikTok CEO’su, çok yakında ABD Kongresi’nde ifade verecek. Biden yönetimi, TikTok’un çatı şirketi ByteDance’in uygulamayı satması için baskı kuruyor.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda, TikTok’un ABD’de yasaklanabileceği söyleniyor.

ABD, ByteDance’in elini zorlamak için daha önce de benzer girişimlerde bulunmuştu. ABD eski başkanı Donald Trump, TikTok’un satışını istemiş, ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştı.