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    FBI uyardı: Hackerlar olimpiyatları hedef alabilir

    Hackerların olimpiyat oyunlarını hedef alabileceğini söyleyen FBI, yetkilileri güvenlik konusunda uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 16:57
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    FBI uyardı: Hackerlar olimpiyatları hedef alabilir

    Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşandı ve bu artış, 2021'de de devam ediyor.

    23 Temmuz'da Japonya’nın başkenti Tokyo’da başlayan olimpiyat oyunları, yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.

    FBI'DAN SİBER SALDIRI UYARISI

    FBI, olimpiyatları hedef alan siber saldırılara hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yaptı ve yetkililere güvenlik çağrısında bulundu.

    Kurumdan yapılan açıklamada, şu anda olimpiyatları etkileyecek herhangi bir siber saldırı kanıtının olmadığını, ancak gelecekteki saldırılara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

    fbi

    YAYINLARI BOZABİLİR

    Bu saldırıların, olimpiyatların canlı yayınlarını engelleyebileceğini veya bozabileceğini belirten FBI, aynı zamanda fidye saldırılarında herhangi bir para ödenmemesi gerektiğini, çünkü ödenen fidyeyle verilerin kurtarılacağının garanti olmadığını söylüyor.

    FBI, siber güvenlik hizmeti sunanların ve bu hizmetlerden faydalananların en güncel sürümleri kullanmaları ve ağ durumunun gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

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