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    FBI, WhatsApp mesajlarını okuyabiliyor

    Ortaya çıkan yeni belgeler; FBI'ın WhatsApp, Telegram, WeChat ve iMessage gibi platformlardaki yazışmaları okuyabildiğini söylüyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.12.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:25
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    FBI, WhatsApp mesajlarını okuyabiliyor

    Son yıllarda, başta WhatsApp olmak üzere anlık mesajlaşma uygulamalarındaki gizlilik sorunları daha sık gündeme geliyor.

    Ortaya atılan birçok iddia, söz konusu uygulamalardaki mesajların başka kişiler tarafından okunduğunu söylüyor.

    İSTİHBARAT SERVİSLERİNE VERİ SAĞLIYORLAR

    Property of the People (Halkın Mülkiyeti) grubu tarafından ortaya çıkarılan gizli Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesi, aralarında WhatsApp ve iMessage'ın da bulunduğu 9 farklı mesajlaşma uygulamasının, istihbarat servisine veri sağladığını ortaya çıkardı.

    WHATSAPP TELEGRAM

    Rolling Stone tarafından elde edilen belge, Meta'nın WhatsApp ve Apple'ın iMessage uygulamasının, FBI'a en çok veri sağlayan uygulamalar olduğunu gösteriyor.

    Uçtan uca şifreli olmalarına rağmen, bazı durumlarda FBI’ın yazışmaları takip edebildiği belirtilirken, FBI’ın şirketlerden mesajlardaki kişisel verileri isteyebileceği de vurgulandı.

    FBI’ın; telefon numarası, IP adresi, konum, mesaj atılma tarihi ve kişiler gibi bilgileri ele geçirebildiği ve gerçek zamanlı metadataları talep edebileceği de belirtildi.

    WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

    Whatsapp yetkilileri, “WhatsApp üzerindeki bütün mesajlaşmalar uçtan uca şifrelidir ve mesajlar güvendedir. Güvenlik güçlerinden gelen talepleri dikkatlice inceleyip ona göre harekete geçiyoruz.” açıklamasını yaptı.

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