Felaket kapıda! Fukuşima Nükleer Santrali'nden gelen korkunç görüntüler Fukuşima Nükleer Santrali'nin içinden gelen yeni görüntüler, yeni bir felaketin yaşanabileceğini gösteriyor.

ensonhaber.com

2011 yılında gerçekleşen tsunami felaketinden sonra hasar gören Fukuşima'daki nükleer santralde sızıntı meydana gelmiş ve radyoaktif sular oradaki dev tanklarda depolanmaya başlamıştı.

Fukuşima Nükleer Santrali'nin içinden gelen yeni görüntüler, bir deprem daha olması durumunda yeni bir felaketin yaşanabileceğini gösteriyor.

Fukuşima Nükleer Santrali'nin suya gömülen kalıntılarına robot sondalar gönderen araştırmacılar, hayati destek yapılarının hasar gördüğünü ortaya çıkardı.

Deprem olursa felaket yaşanabilir

Fotoğraflara da yansıyan bu keşif acil bir endişe kaynağı olmasa da bölgeyi yeni bir depremin sallaması halinde büyük bir sorun yaşanabileceğinden korkuluyor.

Robotlardan biri, 2011 nükleer felaketi sırasında erime yaşayan reaktör çekirdeklerinden birinin altındaki destekleyici yapının görüntülerini çekti.

Yapının 120 santimetre kalınlığındaki beton duvarının tabanında önemli hasar belirtileri görüldü ve içerideki çelik takviye açığa çıktı.

Reaktörlerden üçünün tahmini toplam 880 ton yüksek oranda radyoaktif erimiş yakıt kalıntısı içermesi nedeniyle uzmanlar endişeli.

Radyoaktif su okyanusa boşaltılacak

Aradan 12 yıl geçti ve santral bölgesinde bulunan su depolama tankları yavaş yavaş dolmaya başladı.

Yetkililer artık su depolayacak alan kalmadığını belirtirken, yaklaşık 1 milyon tondan fazla radyoaktif suyun okyanusa boşaltılması gündemde.

Yetkililer, radyoaktif suyun aslında çok ciddi bir filtrasyon işleminden geçtiğini ve çevreye zarar vermeyeceğini söylese de bu karar çevre örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Japon hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve bağımsız bilim insanları, planlanan salınımın makul ve güvenli olduğunu söylüyor.