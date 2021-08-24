Fenomenler endişeli! 'Yukarı kaydır' devri bitiyor mu?

Instagram 30 Ağustos tarihi itibariyle, yukarı kaydırarak harici web sitelere ziyaret etme özelliğini kaldırıyor. Bu özelliğin yerine ise, kullanıcılar bağlantı etiketleri ekleyebilecek.

Son dönemlerde belirli bir takipçi kitlesine sahip olan "fenomen" ve "Influencer" olarak da adlandırılan kullanıcılar, "Yukarı kaydır" özelliği ile ön plana çıkıyordu.

10 bini aşkın takipçisi olan kullanıcılar için sunulan bu özellikle birlikte takipçiler, bağlantılara yönlendirilebiliyordu.

Pazarlama amacıyla oldukça fazla kullanılan bu özellik artık rafa kalkıyor. Yerine ise bağlantı tıklamaları olarak isimlendirilen yeni bir sistem geliyor: Çıkartmalar...

"YUKARI KAYDIR" YERİNE "STİCKER"

Sosyal medya uygulamaları konusunda paylaşımlarda bulunan Jane Manchun Wong, yeni özelliğin 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olacağı hakkında bir bilgiyi Twitter hesabından paylaştı.

Bu tarihten itibaren Hikayeler’e bağlantı eklemek için yeni bağlantı etiketi (sticker) kullanılacak.

Instagram, bağlantı tıklamalarının yukarı kaydır sistemine göre çok daha efektif çalışacağını ve daha fazla ayar sunacağını özellikle belirtiyor.

Bu yapının hangi kullanıcılara sunulacağı şimdilik belli değil. Ancak yine yüksek takipçiye sahip profiller için aktif edileceği tahmin ediliyor.