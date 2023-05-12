Ferrari, içten yanmalı motorlara yatırım yapmaya devam edecek Ferrari, 2035 sonrası için içten yanmalı motorlara yatırım yapmaya devam edeceğini açıkladı.

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Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak. Audi ise 2026 itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

Avrupa Birliği, 2035 yılına kadar içten yanmalı motora sahip otomobillerin satışını yasaklayacak. Ancak, Almanya'nın büyük baskıları sonucu sentetik yakıtla çalışan ve karbon nötr olan otomobillerin içten yanmalı motora sahip şekilde satılmasına izin verilecek.

Ferrari, içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyecek

Bu nedenle Ferrari, e-yakıtla çalışan içten yanmalı motora sahip otomobiller üretmeye devam edecek.

Öte yandan Ferrari, 2030'da tamamen elektrikli ilk modelini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, üretilecek ilk elektrikli otomobilin benzersiz ve gerçek Ferrari kökenlerini taşıyacağını söylemişti.