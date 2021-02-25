FIBA, basketbol maçlarını Twitch üzerinden yayınlayacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), canlı yayın platformu Twitch ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Son dönemlerin en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, genellikle oyuncular tarafından tercih ediliyor.

Birçok oyuncunun gelir kapısı haline gelen platform, aynı zamanda dev kurumların da ilgisini çekiyor.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), canlı yayın platformu Twitch ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

MAÇLAR TWITCH ÜZERİNDEN YAYINLANACAK

FIBA, artık bazı basketbol maçlarını Twitch üzerinden yayınlayacak. Yapılan açıklamada, Kadınlar Avrupa Ligi ve 3x3 basketbol maçlarının yanı sıra, gençler kategorisindeki bazı turnuvaların Twitch'ten yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Platformdan her yıl yaklaşık 600 saat canlı basketbol maçı yayınlanacağı da verilen bilgiler arasında.



Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu aktaran FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Basketbolu interaktif bir şekilde daha fazla taraftara sunacak ve ailemizi genişletme hedefimizi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

YAYINLAR İLKBAHAR AYLARINDA BAŞLIYOR

FIBA yayınlamış olduğu açıklamada, Twitch üzerinden canlı yayınların 2021 ilkbahar aylarında başlayacağını duyurdu.