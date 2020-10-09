FIFA 21 Steam üzerinden yayınlandı: İşte FIFA 21 Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri

Electronic Arts, merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21'i, Steam üzerinden cep yakan fiyatlarla satışa çıkardı. FIFA 21 hakkında tüm detaylar haberimizde.

Merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21, Electronic Arts tarafından bugün itibarıyla yayınlandı.

PS4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanan oyun, an itibarıyla satın alınabiliyor.

FIFA 21; Standard Edition, Champions Edition ve Ultimate Edition olmak üzere üç farklı sürüm olarak oyunseverlerle buluşuyor.

Daha gelişmiş oyuncu pozisyonları ve gol fırsatları sağlayacak oyun, gelişmiş yapay zeka sayesinde pozisyonları ve oyuncuların konumunu ayrıntılı bir şekilde analiz edecek.

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşlemci: Intel Core i3-6100 3.7 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz

İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci: Intel i5-3550 3.4 GHz ya da AMD FX 8150 3.6 GHz

İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

FIFA 21 TÜRKİYE FİYATI

FIFA 21 her ne kadar birçok oyuncu tarafından merak edilse de fiyatı oyuncuları biraz üzecek. Oyunun açıklanan fiyatları şu şekilde:

PlayStation 4:

FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)

FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)

FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)

Xbox One:

FIFA 21 Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)

FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)

FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)

PC: