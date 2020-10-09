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- FIFA 21 Steam üzerinden yayınlandı: İşte FIFA 21 Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri
FIFA 21 Steam üzerinden yayınlandı: İşte FIFA 21 Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri
Electronic Arts, merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21'i, Steam üzerinden cep yakan fiyatlarla satışa çıkardı. FIFA 21 hakkında tüm detaylar haberimizde.
- Haber Merkezi
- 09.10.2020 - 10:48
- Güncelleme : 09.10.2020 - 10:48
Merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21, Electronic Arts tarafından bugün itibarıyla yayınlandı.
PS4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanan oyun, an itibarıyla satın alınabiliyor.
FIFA 21; Standard Edition, Champions Edition ve Ultimate Edition olmak üzere üç farklı sürüm olarak oyunseverlerle buluşuyor.
Daha gelişmiş oyuncu pozisyonları ve gol fırsatları sağlayacak oyun, gelişmiş yapay zeka sayesinde pozisyonları ve oyuncuların konumunu ayrıntılı bir şekilde analiz edecek.
FIFA 21'in resmi oynanış videosu - İZLE
FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşlemci: Intel Core i3-6100 3.7 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz
- İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşlemci: Intel i5-3550 3.4 GHz ya da AMD FX 8150 3.6 GHz
- İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
FIFA 21 TÜRKİYE FİYATI
FIFA 21 her ne kadar birçok oyuncu tarafından merak edilse de fiyatı oyuncuları biraz üzecek. Oyunun açıklanan fiyatları şu şekilde:
PlayStation 4:
- FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
- FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
- FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)
Xbox One:
- FIFA 21 Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)
- FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)
- FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)
PC:
- FIFA 21 Standart Sürüm: 419,99 TL
- FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL
- FIFA 21 Ultimate Sürüm: 599,99 TL