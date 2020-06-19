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- FIFA 21'in çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
FIFA 21'in çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
- Haber Merkezi
- 19.06.2020 - 13:45
Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5'i tanıtan Sony, etkinlik sırasında yeni oyun konsoluna gelecek birkaç oyunu da tanıtmıştı. Ancak FIFA 21, tanıtılan oyunlar arasında bulunmuyordu.
Bu durum, FIFA 21'in PlayStation 5 için çıkmayacağı iddialarına neden oldu. Ancak EA Sports, yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı.
Şirket, FIFA 21'i PlayStation 4 veya Xbox One’a alacak kişilerin herhangi bir ek ücret gerektirmeden Xbox Series X veya PlayStation 5’te de kullanabileceğini duyurdu.
FIFA 21 ÇIKIŞ TARİHİ
Başlangıçta PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak FIFA 21, 9 Ekim 2020’de oyunseverlerle buluşacak. Oyunun Ultimate sürümünü alanlar ise 6 Ekim’de oynamaya başlayabilecek.
FIFA 21 FİYAT
FIFA 21 her ne kadar birçok oyuncu tarafından merak edilse de fiyatı oyuncuları biraz üzecek. Oyunun açıklanan fiyatları şu şekilde:
PlayStation 4:
- FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
- FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
- FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)
Xbox One:
- FIFA 21 Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)
- FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)
- FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)
PC:
- FIFA 21 Standart Sürüm: 419,99 TL
- FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL
- FIFA 21 Ultimate Sürüm: 599,99 TL