FIFA 21'in çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu

FIFA 21'in çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu

PS4, Xbox One, PC, PS5 ve Xbox Series X konsollarına gelecek yeni FIFA 21'in çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5'i tanıtan Sony, etkinlik sırasında yeni oyun konsoluna gelecek birkaç oyunu da tanıtmıştı. Ancak FIFA 21, tanıtılan oyunlar arasında bulunmuyordu.

Bu durum, FIFA 21'in PlayStation 5 için çıkmayacağı iddialarına neden oldu. Ancak EA Sports, yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı.

Şirket, FIFA 21'i PlayStation 4 veya Xbox One’a alacak kişilerin herhangi bir ek ücret gerektirmeden Xbox Series X veya PlayStation 5’te de kullanabileceğini duyurdu.

FIFA 21 ÇIKIŞ TARİHİ

Başlangıçta PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak FIFA 21, 9 Ekim 2020’de oyunseverlerle buluşacak. Oyunun Ultimate sürümünü alanlar ise 6 Ekim’de oynamaya başlayabilecek.

FIFA 21 FİYAT

FIFA 21 her ne kadar birçok oyuncu tarafından merak edilse de fiyatı oyuncuları biraz üzecek. Oyunun açıklanan fiyatları şu şekilde:

PlayStation 4:

FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)

FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)

FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)

Xbox One:

FIFA 21 Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)

FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)

FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)

PC:

FIFA 21 Standart Sürüm: 419,99 TL

FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL

FIFA 21 Ultimate Sürüm: 599,99 TL



