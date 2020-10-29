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- FIFA 21'in PlayStation 5 için çıkış tarihi belli oldu
FIFA 21'in PlayStation 5 için çıkış tarihi belli oldu
- Haber Merkezi
- 29.10.2020 - 09:33
- Güncelleme : 29.10.2020 - 10:04
Merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21, Electronic Arts tarafından 9 Ekim'de yayınlanmıştı.
PS4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanan oyun; Standard Edition, Champions Edition ve Ultimate Edition olmak üzere üç farklı sürüm olarak oyunseverlerle buluşuyor.
Daha gelişmiş oyuncu pozisyonları ve gol fırsatları sağlayacak oyun, gelişmiş yapay zeka sayesinde pozisyonları ve oyuncuların konumunu ayrıntılı bir şekilde analiz edecek.
FIFA 21'in resmi oynanış videosu - İZLE
PLAYSTATION 5 İÇİN ÇIKIŞ TARİHİ
Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'te yer alacak oyunlar netlik kazanmaya başladı. Yapımcı şirket Electronic Arts, yaptığı duyuru ile FIFA 21 oyununun PS5 çıkış tarihini 4 Aralık 2020 olarak açıkladı.
FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşlemci: Intel Core i3-6100 3.7 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz
- İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşlemci: Intel i5-3550 3.4 GHz ya da AMD FX 8150 3.6 GHz
- İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
FIFA 21 TÜRKİYE FİYATI
FIFA 21 her ne kadar birçok oyuncu tarafından merak edilse de fiyatı oyuncuları biraz üzecek. Oyunun açıklanan fiyatları şu şekilde:
PlayStation 4:
- FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
- FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
- FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)
Xbox One:
- FIFA 21 Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)
- FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)
- FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)
PC:
- FIFA 21 Standart Sürüm: 419,99 TL
- FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL
- FIFA 21 Ultimate Sürüm: 599,99 TL
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