FIFA 21'in yeni nesil konsol fragmanı yayınlandı: Eleştiri yağmuru var

PlayStation, resmi YouTube kanalından FIFA 21'in yeni nesil konsol fragmanını yayınladı. Ancak fragman, yoğun eleştirileri de beraberinde getirdi.

Merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21, Electronic Arts tarafından 9 Ekim'de yayınlanmıştı.

PS4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanan oyun; Standard Edition, Champions Edition ve Ultimate Edition olmak üzere üç farklı sürüm olarak oyunseverlerle buluştu.

FIFA 21, yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X için özel olarak geliştiriliyor. PlayStation YouTube kanalı, oyunun yeni nesil konsollar için fragmanını yayınladı.

FIFA 21'in yeni nesil konsol fragmanı

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

FIFA 21'in 9 Ekim'de yayınlanan ilk sürümü, oyunseverler tarafından ciddi şekilde eleştirilmiş ve birçok inceleme sitesinden çok düşük puanlar almıştı. Görünüşe göre EA Sports, yeni nesil grafiklerle yine oyuncuları memnun edemeyecek.

Çünkü FIFA 21'in yeni nesil konsollar için yayınlanan fragmanı, YouTube'da "beğenmeme" yağmuruna tutuldu. Oyuna "dislike" atan izleyecilerin sayısı 2 bin 500'ü geçti.

Oyuncıların en çok eleştirdiği konu ise artık FIFA serisinin her yıl birbirinin aynısı olarak piyasaya sürülmesi.

Bildiğiniz gibi KONAMI, bu yıl yeni bir PES çıkarmak yerine PES 2021'i güncelleme olarak yayınlamış ve gelecek yıl Unreal Engine 5 oyun motoruyla yepyeni ve etkileyici bir PES 2022 ile döneceğini açıklamıştı.

Bu nedenle FIFA ve PES arasındaki rekabetin, gelecek yıl farklı bir boyuta ulaşması bekleniyor.