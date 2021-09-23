FIFA 22 çıkış tarihi: FIFA 2022 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?

FIFA 22 çıkış tarihi: FIFA 2022 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?

Dünyada en çok tercih edilen PC ve konsol oyunlarından biri olan FIFA 22'nin çıkış tarihi belli oldu. Peki FIFA 22 ne zaman satışa çıkacak? FIFA 22 fiyatı ne kadar? İşte FIFA 22 çıkış tarihi ve fiyatı

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayımcılığını yine aynı şirketin üstlendiği FIFA serisinin yeni oyunları, her sene sonbahar aylarında oyun tutkunlarıyla buluşuyor.

Gelişmiş karakter tasarımı sayfası, farklı üniformalar, saç şekilleri, dövme modelleri ve dahası oyun severleri bekliyor.

Video oyun tutkunları, büyük bir merakla FIFA 22'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürürken FIFA 2022 konsol oyununun çıkış tarihi ve fiyatı resmi olacak duyuruldu.

Milyonlarca aktif oyuncusu bulunan oyun, içinde birçok yenilik de barındıracak gibi görünüyor. Peki FIFA 22 ne zaman satışa çıkıyor? FIFA 22 fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte FIFA 22 çıkış tarihi ve fiyatı...

FIFA 22 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Bu noktada oyunun Standart Sürümü'nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek. Öte yandan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak.

FIFA 22 NE KADAR, KAÇ TL?

FIFA 22'nin platformlara göre fiyatı şu şekilde olacak:

PC (Steam)

Standart Sürüm – 419,99 TL

Ultimate Sürüm – 559,99 TL

PS4 & PS5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox

Standart Sürüm – 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS)

Ultimate Sürüm – 699,99 TL (Xbox One & Xbox Series XIS)

MİNİMUM GEREKSİNİMLER

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 İşlemci (AMD): Athlon X4 880K @4GHz veya eş değeri

İşlemci (Intel): Core i3-6100 @3.7GHz veya eş değeri

Bellek: 8 GB Ekran kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eş değeri

Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660 veya eş değeri

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

Sabit disk alanı: 50 GB

ÖNERİLEN GEREKSİNİMLER

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 İşlemci (AMD): FX 8150 @3.6GHz veya eş değeri

İşlemci (Intel): Core i5-3550 @3.40GHz veya eş değeri

Bellek: 8 GB Ekran kartı (AMD): Radeon R9 270x veya eş değeri

Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 670 veya eş değeri

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: Geniş Bantlı Bağlantı

Sabit disk alanı: 50 GB