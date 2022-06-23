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    FIFA 22 ücretsiz oldu: Xbox Game Pass haziran ayı oyunları

    Haziran ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:46
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    FIFA 22 ücretsiz oldu: Xbox Game Pass haziran ayı oyunları

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine haziran ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

    Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 5 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında FIFA 22 de var.

    Xbox Game Pass haziran ayı oyunları

    21 Haziran

    • Shadowrun Trilogy - (Konsol)
    • Total War: Three Kingdoms - (PC)

    23 Haziran

    • FIFA 22 (EA Play) - (Konsol, PC)
    • Naraka: Bladepoint - (Konsol, PC)

    1 Temmuz

    • Far Cry 5 - (Konsol, PC)

    fifa 22

    30 Haziran'da kaldırılacak oyunlar

    • FIFA 20 (EA Play) - (Konsol, PC)
    • Jurassic World Evolution - (Konsol)
    • Last Stop - (Konsol, PC)
    • MotoGP 20 - (Konsol, PC)

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