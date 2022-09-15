FIFA 23'ün en iyi 23 oyuncusu belli oldu

FIFA 23'ün en iyi 23 oyuncusu belli oldu

FIFA 23 yakında oyuncularla buluşmaya hazırlanırken EA Sports, en iyi 23 oyuncuyu paylaştı.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan FIFA'nın yeni oyunu FIFA 23 hakkında en çok merak edilen bilgiler resmiyet kazandı.

FIFA 23, 30 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games, Steam, Xbox One, Xbox Series ve Stadia için çıkışını yapacak.

Oyunun PlayStation 5 versiyonu 800 TL'ye satılacak. Öte yandan, oyuna sahip olmak isteyen PC kullanıcılarının 700 TL'yi gözden çıkarması gerekecek.

FIFA 23'ün en iyi 23 oyuncusu

Yaklaşan lansman öncesinde EA Sports, en yüksek puan alan 23 oyuncuyu paylaştı.

İlerleyen yaşlarıyla Messi ve Ronaldo, performans düşüklüğü yaşadığı bu dönemde FIFA reytinglerinde de düşüş yaşadı.

EA Sports'un popüler video oyunu FIFA 23'e göre Messi seviyesinde dört oyuncu bulunuyor. Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe ve Kevin De Bruyne, geçen yılki rating'inden iki puan düşürülen Messi ile aynı reytingdeler (91).

Geçen sezon Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi ve LaLiga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema ilk 20'de ortalama iki sayı yükselen tek oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Başka sürpriz ise Cristiano Ronaldo'nun 90 reytinge düşmesi oldu. 37 yaşındaki yıldız; Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Thibaut Courtois ve Manuel Neuer ile aynı seviyede.

FIFA 23'te yer alan en iyi 23 futbolcu