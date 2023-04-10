FIFA oyunu yolun sonuna geldi! EA Sports FC hakkında ilk bilgiler Electronic Arts ve FIFA arasındaki anlaşmanın sona ermesiyle birlikte, 2023’ten itibaren serinin EA Sports FC adıyla çıkış yapması bekleniyor.

ensonhaber.com

FIFA'nın, yeni isim hakkı sözleşmesi için EA Sports'tan 2,5 milyar dolar talep etmesi nedeniyle anlaşma sağlanamamış ve sözleşme yenilenmemişti.

EA Sports yaptığı açıklamada, FIFA ile 20 yıllık video oyun ortaklığını resmen sona erdirdiğini duyurmuştu.

Anlaşmanın sona ermesiyle birlikte, geçen yıl son kez oyun FIFA ismini (FIFA 23) kullandı.

Bu yıldan itibaren popüler FIFA serisi, "EA Sports Football Club" (EA Sports FC) adıyla piyasaya sürülecek ve bundan sonra bu isimlendirme devam edecek.

Öte yandan, tıpkı PES serisi gibi EA Sports Football Club oyununun da tamamen ücretsiz olarak yayınlanacağı iddiaları da var.

EA FC'de oyunculara gerçek hayattaki maçları izleme, Fortnite benzeri oyun içi etkinlikleri deneyimleme ve kullanıcılara daha geniş bir markalı oyun içi ürün yelpazesi sunma olanağının olacağı belirtiliyor.

Ortaklıklar şimdiden kuruldu

Electronic Arts, yeni markası için oldukça güçlü ortaklar buldu. Bu ortaklar arasında Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, WSL, NWSL, CONMEBOL gibi organizasyonlar yer alıyor.

Bunlara ek olarak, küresel futbol arenasındaki pek çok isim ve EA Sports FC logosuna yer vermeyecek başlayacak.

Bu yıl yayınlanacak ilk EA Sports FC oyununda 19 binden fazla tam lisanslı oyuncu, 700 takımı ve 30 lig bulunacak.