FIFA serisinin yeni ismi belli oldu

FIFA ile isim hakkı konusunda anlaşamayan EA Sports, popüler futbol oyunu serisinin ismini değiştiriyor. İşte bu yıl tanıtılması beklenen "FIFA 23"ün yerine kullanılacak isim...

Geçtiğimiz aylarda bir basın toplantısı düzenleyen Electronic Arts, FIFA ile olan isim hakları sözleşmesinin gözden geçirileceğini ve yeni isimler aradıklarını söylemişti.

FIFA ile EA Sports arasındaki 10 yıllık isim hakkı sözleşmesinde sona gelindi. FIFA'nın, yeni 10 yıllık isim hakkı sözleşmesi için EA Sports'tan 2,5 milyar dolar talep ettiği ortaya çıktı.

EA Sports cephesi bu ücrete sıcak bakmıyor. Bu nedenle bir süredir oyunun adının değiştirilmesi gündemde.

YENİ İSİM ORTAYA ÇIKTI

Gelen bilgilere göre, FIFA 23 olarak çıkmayacağı kesinleşen yeni oyun "EA Sports Football Club" adıyla piyasaya sürülecek ve bundan sonra bu isimlendirme devam edecek.

Öte yandan, tıpkı geçtiğimiz yıl ücretsiz hale gelen PES 2022 gibi EA Sports Football Club oyununun da tamamen ücretsiz olarak yayınlanacağı iddiaları da var.

DÜNYA KUPASI İLE ANLAŞMA SONA ERECEK

EA ile FIFA arasındaki 10 yıllık anlaşma, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan bu yılki Dünya Kupası'ndan sonra sona eriyor.

Electronic Arts'ın, FIFA ile daha fazla iş birliği yapmaması ve bu nedenle FIFA futbol oyununun adının değişmesi gündemde.

2K SPORT, FIFA İSİM HAKKIYLA İLGİLENİYOR

NBA başta olmak üzere piyasaya sürdüğü birçok spor oyunuyla bilinen 2K Sports da FIFA oyununun isim hakkıyla yakından ilgileniyor.