FIFA yayıncısı EA, yüzlerce çalışanı kovacak Electronic Arts (EA) çarşamba günü yaptığı açıklamada, iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını işten çıkaracağını açıkladı.

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Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Bu nedenle birçok dev şirket, işe alımları yavaşlatma ve işten çıkarma politikasını benimsiyor.

ABD şirketleri dünya çapında yükselen faiz oranları arasında potansiyel bir ekonomik gerileme için hazırlanırken, teknoloji firmaları son işten çıkarmalara öncülük etti.

EA, çalışanlarını kovacak

Electronic Arts (EA) çarşamba günü yaptığı açıklamada, iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını işten çıkaracağını ve ofis alanını azaltacağını söyleyerek, işten çıkarmaları açıklayan en son büyük video oyunu yayıncısı oldu.

Geçen yılın mart ayı sonunda yaklaşık 12 bin 900 çalışanı olan EA, yeniden yapılandırmayla ilgili olarak 170 milyon ila 200 milyon dolar arasında harcama yapmayı planlıyor.

CEO Andrew Wilson bir blog gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Portföyümüzde daha fazla odaklanmaya devam ettikçe, stratejimize katkıda bulunmayan projelerden uzaklaşıyor, gayrimenkul ayak izimizi gözden geçiriyor ve bazı ekiplerimizi yeniden yapılandırıyoruz.

Wilson, "FIFA" futbol video oyunu serisinin ve "The Sims"in arkasındaki EA şirketinin, çalışanlara başka projelere geçme fırsatları sağlayacağını ve bunun mümkün olmadığı durumlarda kıdem tazminatı ve ek faydalar gibi seçenekler sunacağını belirtti.