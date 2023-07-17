Fiyatı 1199TL! EA Sports FC 24 en çok satanlar listesine girdi Electronic Arts ve FIFA arasındaki anlaşmanın sona ermesiyle birlikte, 2023’ten itibaren seri EA Sports FC adıyla çıkış yapacak. Yeni oyun, şimdiden en çok satanlar listesindeki yerini aldı.

ensonhaber.com

FIFA'nın, yeni isim hakkı sözleşmesi için EA Sports'tan 2,5 milyar dolar talep etmesi nedeniyle anlaşma sağlanamamış ve sözleşme yenilenmemişti.

EA Sports yaptığı açıklamada, FIFA ile 20 yıllık video oyun ortaklığını resmen sona erdirdiğini duyurmuştu.

Anlaşmanın sona ermesiyle birlikte geçen yıl son kez oyun, FIFA ismini (FIFA 23) kullandı.

Bu yıldan itibaren popüler FIFA serisi, "EA Sports Football Club" (EA Sports FC) adıyla piyasaya sürülecek ve bundan sonra bu isimlendirme devam edecek.

Steam'de en çok satanlar listesine girdi

EA Sports FC, şimdiden Steam'de en çok satanlar listesindeki yerini aldı. 13 Temmuz'da ön siparişe açılan popüler futbol oyunu, kısa süre içinde listeye girmeyi başardı.

2012 yılında piyasaya sürülen Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), birinciliğini korurken, oynaması ücretsiz olan Team Fortress 2 ikinci sırada bulunuyor.

EA Sports FC 24 ise, 1.199,99 TL'lik ön sipariş fiyatıyla Steam'in en çok satan oyunlar listesine yedinci sıradan girdi.

EA Sports FC 24 ne zaman çıkacak

FIFA'nin yerine geçecek EA Sports FC, 29 Eylül'de çıkış yapacak. Oyunun ülkemizdeki fiyatları ise şu şekilde:

PC - EA Sports FC 24 Standard Edition 1199 TL

PC - EA Sports FC 24 Ultimate Edition 1699 TL

Xbox - EA Sports FC 24 Standard Edition 1399 TL

Xbox - EA Sports FC 24 Ultimate Edition 1999 TL



PlayStation - EA Sports FC 24 Standard Edition 1199 TL

PlayStation - EA Sports FC 24 Ultimate Edition 1699 TL



EA Sports FC 24 sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHZ

RAM: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB ya da AMD Radeon RX 570 4GB

DirectX: Version 12

Hafıza: 100 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz or AMD Ryzen 7 2700X @ 3.7 GHZ

RAM: 12 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1660 or AMD RX 5600 XT

DirectX: Version 12

Hafıza: 100 GB