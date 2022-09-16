Fiyatı bin lirayı aşan Call of Duty: Modern Warfare 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu

Fiyatı bin lirayı aşan Call of Duty: Modern Warfare 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu

Popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty Modern Warfare 2'nin sistem gereksinimleri açıklandı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu, "Call of Duty: Modern Warfare 2" adıyla piyasaya sürülecek. Oyunun geliştiriciliğini Infinity Ward üstlenecek.

28 Ekim 2022 tarihinde piyasaya sürülecek Call of Duty: Modern Warfare 2, Steam üzerinden haziran ayında ön siparişe açılmıştı. Şimdi de merakla beklenen oyunun sistem gereksinimleri belli oldu.

CoD: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Minimum

İşlemci: Intel Core i5-3570 ya da AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 25 GB

Önerilen Ekran Kartı Sürücüleri: NVIDIA: 516.79 or AMD: 21.9.1

CoD: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Önerilen

İşlemci: Intel Core i7-4770K ya da AMD Ryzen 7 1800X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama: 25 GB

Önerilen Ekran Kartı Sürücüleri: NVIDIA: 516.79 or AMD: 21.9.1

CoD: Modern Warfare 2 fiyatı

Haziran ayında, oyunun temel sürümü 699 TL’den, Vault Edition ise 779 TL’den siparişe açılmıştı. Ancak CoD: Modern Warfare 2, resmi olarak çıkışını yapmadan zam haberi geldi.

Call of Duty Modern Warfare 2'nin ön sipariş fiyatı, yapılan zamla birlikte 1099 TL'ye yükselmiş oldu.

Oyunun Vault Edition olarak geçen versiyonunu almak isteyenlerin ise ödemesi gereken miktar 1499 TL olarak güncellendi.

Vault Ediiton, ek olarak Task Force 141’ın karakterlerini, bir adet silah kasasını ve 1 sezonluk Battle Pass’i multiplayerda kullanmanıza imkân tanıyor.

Oyun, Modern Warfare markasının geliştiricisi olan Infinity Ward tarafından yeni bir oyun motoru kullanılarak geliştirildi.

Yeni oyun motoru, bundan sonra çıkacak olan Call of Duty oyunlarında da kullanılacak ve bu sayede oyunun Warzone ile olan entegrasyonu daha kolay olacak.