Flash bellekler, PC'ye takıldıklarında neden normalden daha az boş alan gösteriyor

Flash bellekler, PC'ye takıldıklarında neden normalden daha az boş alan gösteriyor

16 GB bir flash belleği PC'ye taktığınızda, neden 14.9 GB boş alanın göründüğünü hiç düşündünüz mü? Bu içeriğimizde, bu durumun nedenini özetledik.

Yıllar önce yaygın olarak kullanılan 2 GB flash bellekleri PC'ye taktığınızda, muhtemelen boş alanın 1.95 GB olduğunu görürsünüz.

Herhangi bir dijital depolama aygıtını (örn. USB flash sürücü, sabit sürücü, SD kart vb.) alın ve bir Windows bilgisayara takın.

Bilgisayarda görüntülenen toplam kullanılabilir alanın, cihazın reklamı yapılan kapasitesinden biraz daha az olduğunu fark edeceksiniz.

16 GB bir flash belleği PC'ye taktığınızda ise yaklaşık 14.9 GB boş alan kalır. Peki geriye kalan 1.1 GB alana ne oluyor? Yoksa üreticiler bizi kandırıp 1.1 GB alanı çalıyor mu?

Bazı insanlar bunun pazarlamacılar tarafından yapılan yanlış reklamların klasik bir örneği olduğunu veya üreticilerin sabit disklerin kapasitesi hakkında bilerek yalan söylediğini iddia edebilir. Peki bu gerçekten doğru mu?

Bu anormalliğin arkasındaki nedeni anlamaya çalışmadan önce, farklı türlerdeki depolama cihazlarının kapasitesini ifade etmek için kullanılan birimler olan MB'ler, GB'ler ve TB'ler hakkında bazı şeyleri açıklamamız gerekiyor.

Temel bilgiler: KB, MB ve GB

Depolama cihazlarının kapasitesini ölçmek için kullanılan en küçük varlık, 'bit' olarak adlandırılan bir birimdir. 8 bitlik bir dizi bir 'bayt' oluşturur; tek bir bilgi birimi olarak işlenen bu 8 bitlik dizidir. 1000 baytlık bir küme bir kilobaytı (kB) oluşturur.

Pek çok kişi size 1 kB'nin 1.000 bayt değil 1.024 bayt olduğunu söyleyebilir. Ancak bu insanların kafası karışmış durumda, tıpkı dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca bilgisayar kullanıcısı gibi.

Ondalık sistem ve ikili sistem

Bir dosya tarafından kullanılan disk alanı miktarının dosya sisteminin kendisine bağlı olduğunu unutmayın. Microsoft Windows, FDISK ve hatta bazı eski macOS sürümleri dahil olmak üzere birçok popüler program ve işletim sistemi, ikili numaralandırma sistemini kullanır.

Sabit sürücülerin depolama kapasitesini ölçmek için kullandığımız metriklerin (örneğin kilo, mega, giga ) tümü ondalık sisteme aittir. Yani bunların tümü 10'un katı olarak ifade edilir

Windows ve diğer birçok programın kullandığı ikili sistem, 2'nin kuvvetleriyle çalıştıkları için, büyük sayıları ifade etmek için biraz farklı isimlendirmeler kullanırlar.

Örneğin, 1024 bayt , KiB olarak kısaltılan 1 kibibaytı oluşturur. Benzer şekilde, 1024 kibibyte 1 Mebibyte (MiB) oluşturur. Daha iyi anlamanız için, dosya boyutlarının ondalık ve ikili sistemdeki karşılıklarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Bir aygıtın gerçek depolama kapasitesiyle ilgili birçok karışıklık, bu birimlerin yaygın olarak yazılma veya yazdırılma biçiminden kaynaklanmaktadır.

İnsanlar yanlışlıkla ondalık ve ikili sistemin birimlerini birbirinin yerine kullanırlar. Örneğin, 'KiB' birimi rasgele 'KB' olarak yazılır ve bu nedenle 'kilobayt' ile karıştırılır, ancak aslında 'kibibayt'ı temsil eder.

Aynısı MiB ve MB (mebibayt ve megabayt) ve TiB ve TB (tebibayt ve terabayt) için de geçerlidir.

Flash bellekler neden normalden düşük boyutlu oluyor

Windows, sistem BIOS ve bazı eski MacOS sürümleri dahil olmak üzere yaygın programlar, depolama aygıtlarında bu anormalliğe yol açan 1 GB'nin 1000 MB yerine 1024 MB olduğu ikili sayı sistemini kullanır.

Bu nedenle aslında ondalık olarak yazılan 16 GB boyutundaki bir flash bellek, ikili sayı sistemini kullanan Windows PC'lere takıldığında yaklaşık 14.9 GB boş alan gösterir.

Üreticiler, daha fazla kapasite göstermek için depolama cihazlarını yanlış mı etiketliyor

Bu sorunun cevabı HAYIR. Aslında üreticiler, mega ve giga terimlerini doğru kullanıyor ve ondalık olarak boyutlandırıyor.

Yani markalar, ürünlerini etiketlerken depolama kapasitelerini ifade etmek için 10'un katlarını kullanırlar.

Bunu öğrenmek için tıpkı yukarıdaki görseldeki gibi flash bellek sürücününüzün kutusuna bakabilirsiniz.

Örneğin yukarıdaki flash bellek kutusunda 1 GB = 1.000.000.000 bayt olduğu açıkça yazıyor. Yani marka, flash belleğin boyutunu belirlerken ondalık sistemi kullanmış.

Sürücünüzün gerçek kapasitesini kontrol etmenin en iyi yolu, MB ve GB yerine 'bayt' sayısını kontrol etmektir.

Üreticiler için 1 MB 1000 kB'dir, ancak Windows için 1 MB 1024 KB'dir (aslında 1024 kibibayttır). Bu nedenle, bir Windows bilgisayara bir depolama aygıtı taktığınızda, toplam kullanılabilir alan reklamı yapılandan biraz daha az görünür.